Памела Андерсън тотално се преобрази, промени гледната си точка за света и цялостното си поведение в публичното пространство. Тя трансформира образа си и рязко промени заниманията си, но този път успя наистина да ни изненада - ето каква е нейната следваща творческа стъпка.

Нов проект, вдъхновен от малката семейна къща на кея

Емблематичната Памела Андерсън стартира нов проект - колекция от мебели, създадена в партньорство с известната компания Olive Ateliers. Линията носи името The Sentimentalist и включва 40 изделия от естествени материали, носещи духа на нейното детство.

С носталгия, Андерсън описва стила на мебелите като "френски, непретенциозен и малко див". Днес, тя живее във Ванкувърв собствен имот, но топлите спомени за малката семейна къща на кея и посивялото от солта дърво са вдъхновението, което с пълна сила кара звездата от "Голо оръжие" да се заеме с този проект.

"Винаги съм била привлечена от неща, които остаряват красиво - мебели, които те прегръщат на разсъмване и стават по-красиви с времето", споделя тя. Колекцията включва външни дивани, кресла, маси и кошове", споделя тя.

От какво са изработени?

Основният материал за мебелите е ратан в комбинация със синьо-бели райета на тапицерията. Масивната трапезна маса е от тиково дърво, а всички мебели са снабдени със специални калъфи, които ги предпазват от външни условия.

Това е първата колаборация на Olive Ateliers с външен дизайнер. Кендъл Нокс, който е основател на компанията е убеден, че изборът на Памела Андерсън е бил правилен. "Памела и аз сме по природа носталгични. Свързват ни ритуалите на ежедневието - джазът, времето в градината и любовта към предмети с история", коментира той пред Dezeen.

Припомняме, че Памела Андерсън се трансформира тотално след дълга кариера в светлината на прожекторите, тя реши да преосмисли отношението си към красотата. Андерсън неведнъж е описвала чувството да се показва без грим като „освобождаващо“ и казва, че се чувства „по-уверена от всякога“. Според нея това не е еднократен акт, а процес, който изисква практика и смелост да се приемеш такъв, какъвто си. Да започнеш да живееш живота си извън рамката на другите хора и техните очаквания.