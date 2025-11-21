Преди повече от две години името на Симона Радева, полицайка от Първо РПУ, влезе във всички новинарски емисии. Твърдеше се, че тя е оказала помощ на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на бул. „Черни връх“ в София.

Вследствие на скандала, срещу Радева беше образувано дисциплинарно производство за нарушения на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, което доведе до отстраняването й от длъжност за два месеца, както тогава съобщиха от СДВР. Това бе само началото на дългата сага, която следеше цяла България.

Случаят придобива нов развой. Софийският районен съд (СРС) с председател Велизар Костадинов постанови сурова присъда: 5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев. Съдът прецени, че бившата полицайка е помогнала на Семерджиев да се укрие след причинения от него инцидент през 2022 г. – наказание, което тя трябва да изтърпи ефективно.

Подробности от съдебната зала

Съдът наложи на Радева мярка подписка и забрана да напуска страната. Бившата служителка на реда се яви в съда, прикривайки лицето си с маска, шапка и качулка, и отказа да даде какъвто и да е коментар пред медиите.

Любопитен детайл от днешното заседание е, че Радева за първи път даде обяснения по делото, но това се случи при закрити врата по настояване на нейната защита. Съдът прие това искане, като прецени, че има опасност да бъде изнесена чувствителна информация от личния живот на подсъдимата.

Въпреки че Прокуратурата поиска по-леко наказание – две години с четири години изпитателен срок, съдът е взел по-строго решение. В правото си на последна дума, Симона Радева е поискала да бъде оправдана, но присъдата вече е факт.

Припомняме, че Радева беше временно отстранена от длъжност. Законът позволява еднократно удължаване на срока с още един месец, уточниха тогава от столичната полиция.

„На мен съвестта ми е чиста!“, написа в профила си във Facebook Симона Радева.

„Категорично заявявам, че дъщеря ми Симона Радева не се е возила в колата на въпросното лице, както и че не е имала абсолютно никакви интимни отношения с този човек“, заяви пред bTV майката на Радева.

„С това урониха авторитета и достойнството ѝ като човек и служител с високо постигани резултати през времето, което е служила“, каза още Бистра Радева.

Когато униформата срещне престъпността

Случаят със Симона Радева не е изолиран прецедент. През април 2025 г. във Великобритания нашумя друг скандал, който резонира със същата тема за злоупотреба с власт и нерегламентирани връзки, съобщава Greater Manchester Police. Бившата полицайка Чони Кени бе призната за виновна, след като разследване разкри, че е поддържала интимни отношения с двама криминално проявени мъже. Шокиращото е, че Кени дори е посещавала един от тях в затвора, и то в полицейска униформа. В резултат на установените дисциплинарни нарушения, Кени е заличена от полицейския регистър и й е забранено да заема каквито и да било длъжности в силите на реда. Тези два случая – българският и британският – се превръщат в силен пример за това как неправомерните връзки и злоупотребата със служебно положение могат да доведат до сериозни и унизителни последици за служителите на полицията по цял свят.

