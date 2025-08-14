Флопи, пухкавото декоративно зайче с цветна козина и любопитни ушички, тази седмица смени любимите си зелени поляни с нещо далеч по-необичайно - морския бряг. Домашният любимец беше на плаж в Созопол, забавляваше се на пясъка и получи сладка фотосесия.

Стопаните му решиха да го вземат на почивка край морето, а снимките от разходките му по пясъка предизвикаха вълна от умиление в социалните мрежи.

В кадрите Флопи изглежда напълно очарован - с лапички, потънали в мекия пясък, и поглед, вперен в сините вълни.

Въпреки че заек на плажа е гледка, която не виждаме често, Флопи демонстрира пълно спокойствие. Той обича да подскача в широките поляни и около зеленината, но изглежда би се върнал и догодина към нашето Черноморие.

Снимка: Facebook/ Зорница Божанова

А за всички, които обмислят подобно приключение със своите декоративни любимци, има няколко важни неща, които трябва да знаят. Ето кои са те:

Потенциални рискове

Стрес и непозната среда - зайците са тревопасни плячкови животни, много чувствителни към шум, непознати миризми и резки промени. Плажът, хората, музиката и вълните могат да ги стресират.

- зайците са тревопасни плячкови животни, много чувствителни към шум, непознати миризми и резки промени. Плажът, хората, музиката и вълните могат да ги стресират. Температура - зайците понасят зле жегата. Температури над 25–26°C вече са рискови за топлинен удар, а на плажа често е доста по-топло.

- зайците понасят зле жегата. Температури над 25–26°C вече са рискови за топлинен удар, а на плажа често е доста по-топло. Пясък и солена вода - могат да раздразнят очите, носа и лапичките им.

- могат да раздразнят очите, носа и лапичките им. Пренасяне - ако ги водят, е нужно да имат сенчесто, проветриво място (като преносима клетка или сенник) и постоянен достъп до вода.

Позитиви

Ако морето е тихо, мястото е сенчесто и безопасно, и заекът е спокоен, може да се получи забавно „екзотично“ преживяване, особено за снимки. Но винаги при наблюдение и за кратко време.

Свеж въздух и опознаване на нова среда.

Кратка и безопасна смяна на ежедневието за по-любопитните и социални животни.

Споделено преживяване със стопаните.

Как да се грижите за домашните любимци в горещото време - вижте в следващото видео.

