В историята на Олимпийските игри има редица дисциплини, които изглеждат необичайни или дори странни спрямо днешните стандарти на спортните състезания. Някои от тях никога не бихме свързали с професионални олимпийски игри, а други просто са изчезнали с времето.

Ето някои от най-любопитните примери:

Стрелба по живи гълъби

На игрите в Париж през 1900 г. се провежда състезание, при което участниците стрелят по истински гълъби. В рамките на надпреварата са убити близо 300 птици, а белгийски спортист печели първото място с най-голям брой попадения. След това дисциплината е отпаднала от програмата и е заменена с употребата на чинии за ловна стрелба, които вече не включват животни.

Теглене на въже

Тегленето на въже е присъствало в пет издания на модерните олимпийски игри. Два отбора се опитвали да издърпат противниковия към предварително отбелязана точка в рамките на определено време, а ако никой не успеел да я премине, победител бил отборът, който е дръпнал повече.

Катерене по въже

Катеренето по вертикално въже присъства в програмата на няколко от първите Олимпийски игри. Участниците започвали от седнало положение и със сила само от ръцете си се опитвали да достигнат върха на около 15-метрово въже. Само двама състезатели успели да стигнат до върха.

Висок скок от място

В началото на XX век състезателите изпълнявали скокове във въздуха от неподвижно положение. Този вид надпревара се провеждал няколко пъти, като един от добре познатите атлети - Рей Юри печели няколко медала в дисциплината, преодолявайки значителна височина без да се тласка.

Плуване с препятствия

На Олимпиадата в Париж през 1900 г. плувците не само трябвало да преминат дистанция, но и да преодоляват прегради като пръти и лодки, поставени по трасето. Това прави надпреварата по-близка до препятствен крос, отколкото до съвременно плуване във водите на Сена.

Плуване под вода

На същите игри се организирало и „подводно плуване“, при което участниците плували определено разстояние под повърхността. Те получавали точки както за изминатите метри, така и за времето под вода, като този формат така и не се появява отново в олимпийската програма.

