"Ръцете на добра жена, обвити около шията на мъжа - това е спасителният пояс, който съдбата му е хвърлила от небето."

- Джеръм Селинджър

Джеръм Дейвид Селинджър е американски писател, известен най-вече с романа си „Спасителят в ръжта“, издаден през 1951 година.

Не е публикувал нова книга след 1965 година и не е давал интервю след 1980 г. В България са преведени също неговите „Девет разказа“, както и сборник от 4 новели под заглавие „Семейство Глас“.

Джеръм Дейвид Селинджър участва във Втората световна война, в Париж успява да се срещне с Ърнест Хемингуей (военен кореспондент тогава), който е възхитен от неговия талант на писател. Въпреки това Селинджър счита Хемингуей и Стайнбек за второ качество писатели, но е възхитен от Мелвил. По това време той работи за контраразузнаването, провежда разпити на пленници, тъй като владее чужди езици, и е един от първите войници, които посещават освободените концентрационни лагери. По-късно споделя, че човек никога не може да забрави миризмата на изгорено човешко месо.

Освен световноизвестния роман „Спасителят в ръжта“, излязъл през 1951, Селинджър пише и много разкази. Девет от тях са публикувани в сборника „Девет разказа“ през 1953. Първият разказ, „Идеален ден за лов на рибка бананка“, е един от най-известните на Селинджър.

