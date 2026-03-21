Популярната и провокативна певица Милена Славова претърпя нещо изключително неприятно - бе изгонена грубо от банка в София, където не са я допуснали с малкото й превъзходно, сладко кученче.

Милена Славова е разстроена, ядосана и шокирана от неприятното си преживяване - изгонването от банка, тъй като не е позволено да се влиза вътре с куче. Нейното мъничко кученце не бива допуснато, а след това последват и груби думи от страната на служителите, които водят до изгонване на певицата от банката и то по доста неуважителен начин. Известната Славова решава да сподели подробно историята си в своя Фейсбук профил, където описа всеки детайл от ужасното си преживяване и призова хората да не толерират подобен тип държание при никакви обстоятелства. Певицата качи и трогателна снимка със своето куче, което в друга банка пък пускат без проблем.

"Портиера на банката по най-селския и груб начин не ме допусна вътре и грубо ме изгони. Не можело с кучета! Било забранено. А ми нали сме европейци, цивилизация ни тресе В UK навремето влизах в банките с кучето Джиджи на повод и всички му се радваха

А ние сме тези всъщност, които по желание си дават парите "на съхранение" при тях и всички служители получават заплати благодарение на нас. Но наглостта вече взема превес и ни смятат за "кръводарители" , които нямат думата. Те дават ли си сметка, че живеят от нас и нашите пари, ние клиентите!!! Не си дават сметка, че им плащаме дебели такси, за да "пазят" парите и интересите ни. Не им пука, че като не ми подновят картите ще остана без достъп до парите си!!!ТОВА Е СУПЕР НАГЛОСТ!!!

И знаете ли какво направих?

Отидох в друга банка отсреща, първо попитах дали приемат клиенти с кучета и като видях хубавото им отношение веднага си отворих сметка при тях и си преместих всички финанси с усмивка на уста!

ИЗВОД:

НЕ МИСЛЕТЕ, ЧЕ СМЕ ВИ ДЛЪЖНИ! Съобразявайте се с нас, защото утре всички може да ви напуснат и ще приключите.

Това са част от думите, които Милена Славова публикува в профила си и по всичко си личи силната негативна емоция, която е преживяла.

"Забравих да добавя, че преди време ми откраднаха от сметката 1600лв", добавя още тя за същата банка.

Тази нейна публикация предизвика вълна от многобройни коментари, като по-голямата част от хората са съгласни с нея и проявяват разбиране, а останалите пишат в защита на банковите институции.

