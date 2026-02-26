Понякога дори най-щастливите моменти идват с малко хаос. Американската фигуристка Алиса Лю се прибира от Зимните олимпийски игри в Милано с два златни медала, но се оказва, че физически в ръцете си държи само един. Причината не е в класирането, а в една съвсем човешка грешка, която се случва в разгара на празненствата.

Всичко се случва за секунди. „Скачах нагоре-надолу, както всеки прави, когато празнува, и медалът падна“, разказва 20-годишната Алиса. Отличието буквално се изплъзва от лентата, удря се в земята и се оказва сериозно одраскано и вдлъбнато, съобщава Hello.

Макар Алиса да се шегува, че вече е привързана към „по-суровия“ вид на счупеното си злато, правилата на Олимпиадата са категорични – повреденият медал трябва да бъде върнат и заменен с нов. Така, въпреки че иска само да го поправят, тя е принудена да се раздели с него. Оказва се, че тя не е единствената – скиорката Брийзи Джонсън също поврежда своето злато само мигове след награждаването, доказвайки, че олимпийските отличия понякога са по-крехки от емоциите ни.

Един вместо два златни медала

Снимка: Instagram

За Алиса Лю Игрите в Милано-Кортина се превръщат в истински бенефис, като тя успява да запише името си в историята цели два пъти. Първият ѝ голям триумф идва още в отборното състезание. Там тя обединява сили с друг феномен на леда – Илия Малинин, и благодарение на тяхното безупречно партньорство, отборът на САЩ грабва златните отличия.

Голямото изпитание обаче е индивидуалната надпревара при жените, където Алиса показва, че е в най-добрата си форма. Облечена в своята вече емблематична искряща златна рокля, тя представя свободна програма под ритъма на диско кралицата Дона Съмър. Изпълнението ѝ е толкова чисто и енергично, че съдиите ѝ присъждат впечатляващите точки за програмата. Така с общ сбор от 226.79 точки, Алиса успява да изпревари световната шампионка Каори Сакамото и да заеме първото място, осигурявайки си второто злато от Милано.

„Чувствах се сякаш се нося. Тълпата ме подкрепяше толкова силно, че просто направих всичко, което исках“, споделя тя за емоцията си на леда.

Завръщането, което никой не очаква

Снимка: Instagram

Пътят на Алиса до тези медали всъщност е доста интересен. Тя става национална шампионка на САЩ още като тийнейджърка, а на 16 години дебютира в Пекин, където завършва шеста. Малко след това тя шокира феновете си, като решава да се оттегли от спорта. Милано 2026 обаче бележи нейното голямо завръщане – по-уверена и спокойна на леда от всякога.

Новата звезда в Instagram

Снимка: Instagram

Освен златните отличия, Алиса си тръгва от Италия и с огромна нова аудитория. Само за седмица след Игрите тя натрупва над 5,3 милиона последователи в Instagram. Хората са влюбени не само в таланта ѝ, но и в нейните разкошни костюми и в начина, по който приема нещата от живота – с усмивка и лекота, дори когато медалът ѝ падне на земята. Вижте повече тук:

