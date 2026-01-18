Битката между покойната звезда Шанън Дохърти и бившия й съпруг Кърт Исвариенко придоби неочакван и грозен обрат. Малко повече от година след смъртта на актрисата, фотографът официално оспори споразумението за развод, което двамата подписаха часове преди тя да загуби битката с рака.

Правен абсурд или стратегия?

На 14 януари Исвариенко е подава документи във Висшия съд на Лос Анджелис, твърдейки, че споразумението е невалидно. Какъв е неговият мотив? Документите били внесени в грешния съд и поради тази причина институцията нямала юрисдикция да налага условията по тях. Нещо повече – той твърди, че след смъртта на Шанън на 13 юли 2024 г., делото е трябвало автоматично да бъде прекратено, а не финализирано, съобщава People.

Обвинения в алчност и неизпълнени обещания

Снимка: Getty Images

Ходът на Исвариенко идва като отговор на сериозни обвинения от страна на наследниците на Дохърти. Според Кристофър Кортацо, попечител на семейния тръст на актрисата, Кърт не е изпълнил редица финансови ангажименти, договорени в деня преди фаталния край.

Какво включва списъкът с претенции срещу него?

Снимка: Getty Images

Имотът в Тексас: Исвариенко отказва да обяви за продажба къщата им в Дрипинг Спрингс, оценена на 1,5 милиона долара, от която наследството на Шанън трябва да получи половината сума.

Исвариенко отказва да обяви за продажба къщата им в Дрипинг Спрингс, оценена на 1,5 милиона долара, от която наследството на Шанън трябва да получи половината сума. Самолетът: Фотографът е трябвало да изплати дела на актрисата от самолет Mooney M-20, но след продажбата му е „удържал“ над 50 000 долара.

Фотографът е трябвало да изплати дела на актрисата от самолет Mooney M-20, но след продажбата му е „удържал“ над 50 000 долара. Лични вещи: Най-болезненото за близките на Шанън е отказът му да върне нейни лични вещи и ценни снимки.

История за предателство

Припомняме, че Шанън Дохърти подаде молба за развод през 2023 г. след 11 години брак. Тогава тя разкри шокиращата истина – разбрала е за двегодишната афера на съпруга си точно преди да влезе в операционната за отстраняване на тумор в мозъка.

„Влязох в операционната, чувствайки се невероятно необичана от човек, когото обичах с цялото си сърце“, споделя тя в подкаста си, оставяйки феновете си съкрушени от личната й трагедия.

Докато наследниците на актрисата се борят да защитят последната й воля, правната сага изглежда тепърва ще се разплита, оставяйки горчив вкус у всички, които се надяваха Шанън най-накрая да почива в мир.

Любовта между Шанън Дохърти и Кърт Исвариенко

Шанън Дохърти и фотографът Кърт Исвариенко започват връзката си през 2008 г. и сключват брак на 15 октомври 2011 г. в Малибу. Двамата са заедно в продължение на 11 години, преди да обявят раздялата си в началото на 2023 г. По време на дългогодишния си съвместен живот те нямат общи деца, въпреки че в по-късни интервюта актрисата споделя, че в определен период „отчаяно“ е искала и се е опитвала да стане майка. Техният брак е третият и най-дълъг за звездата от „Бевърли Хилс, 90210“, но приключи окончателно с подаването на молба за развод през април 2023 г. след разкрития за изневяра.

