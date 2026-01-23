2026 г. едва започна, а изненадите не спират! Известната поп-фолк певица Лидия направи шокиращо разкритие пред фенове, като показа снимка на голям диамантен пръстен, изглеждащ досущ като годежен. Но дали наистина чаровната изпълнителка е сгодена? И ако да - кой е щастливеца?

Годеж или просто закачка?

Обичаната певица от Бургас - Лидия публикува в своя Инстаграм профил няколко кадъра, на които ясно се вижда голям диамантен пръстен върху ръката й. Повече от видимо е, че певицата е изключително развълнувана и не може да скрие радостта си, като показва пръстена и не спира да се усмихва. Изпаднали в жестока еуфория, феновете светкавично започнаха да развиват теория, че певицата е сгодена и това е нейния годежен пръстен.

Последователите коментираха публикацията развълнувано и всячески се опитваха да разберат дали наистина Лидия е сгодена, но към настоящия момент, изпълнителката не е направила ясно и публично потвърждение. Към кадрите тя написа:

"Какъв старт на годината само!"

Тези нейни думи предполагат вълнение от нещо голямо и значимо, което се е случило в живота й. А някои от онлайн потребителите дори директно написаха "Честито!" и "Време беше!"

Кой спечели сърцето на Лидия?

Тайнственият мъж, спечелил сърцето на талантливата певица обаче не се появява на снимките и остава забулен в мистерия. Кой е той, защо Лидия не го показва и ще има ли наистина сватла - предстои да разберем.

Припомняме, че блондинката имаше бурна връзка с изпълнителя Атанас Колев, с който обаче се разделиха поради липса на хармонията в отношенията и "общуване чрез травми", както самата певица е споделяла в някои от интервютата си.

