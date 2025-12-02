Един от най-дълго продължилите и най-обсъждани разводи в Холивуд най-накрая приключи. Разкрити бяха ключови подробности около финансовото споразумение между звездите от Step Up – Чанинг Тейтъм и Джена Дюън, като фокусът пада върху печалбите от хитовия франчайз Magic Mike.
След години на правни спорове, свързани с финансите, стана ясно как двойката, която се ожени през 2009 г. и се раздели през 2018 г., ще подели натрупаното по време на брака си, съобщава People.
Препъни камък по време на развода
Основната драма по време на развода беше съсредоточена върху филма Magic Mike от 2012, който изстреля кариерата на Тейтъм. Адвокатите на Джена Дюън твърдяха, че първият филм е бил съфинансиран със съпружески средства, поради което тя претендираше за половината от печалбите, свързани с целия франчайз, който включва продължения, лайв шоу в Лас Вегас и риалити сериал. А екипът на Тейтъм категорично отричаше да е укривал финанси.
Какво гласи споразумението?
Въпреки спора за огромните приходи от Magic Mike, новите съдебни документи, подадени на 26 ноември, разкриват, че двамата актьори и продуценти ще си поделят пенсионните обезщетения по един много конкретен начин.
Съгласно пенсионния план на Гилдията на екранните актьори и продуценти, Тейтъм и Дюън ще получат 50 процента от пенсионните обезщетения на другия, но само тези, натрупани през периода на брака им – от 2009 г. до 2018 г.
Двойката, която има съвместно попечителство над 11-годишната си дъщеря Евърли, също така продуцира заедно трисезонния сериал Step Up, базиран на техния филм, което допълнително усложнява финансовите взаимоотношения.
„Вече сме добре. Това е в миналото“
Въпреки болезнената раздяла, която Тейтъм описа в интервю през септември 2024 г., той заяви, че отношенията им „вече са добре“.
И двамата актьори продължават напред. Чанинг Тейтъм беше сгобен за Зоуи Кравиц до октомври 2024 г., а наскоро направи дебют на червения килим с модела Инка Уилямс на премиера на филм, където присъстваше и дъщеря му Евърли. Джена Дюън е сгодена за актьора Стив Кази от 2020 г. и двамата имат две деца.
Така, с финализирането на споразумението, една от най-големите романтични истории, започнала на снимачната площадка, официално остава само спомен от миналото.
Любовна приказка с щастлив край
Любовната приказка на Чанинг Тейтъм и Джена Дюън започва през 2006 г. на снимачната площадка на Step Up, където те веднага създават силна връзка. Романсът им бързо прераства в нещо сериозно, Тейтъм предлага брак през 2008 г., а на 11 юли 2009 г. двамата се женят в Малибу. Кулминацията в техните отношения е раждането на дъщеря им Евърли през май 2013 г. в Лондон. Въпреки че през 2018 г. те обявяват раздялата си, и по-късно финализират развода, двамата продължават да упражняват съвместна родителска грижа за Евърли и поддържат кооперативни отношения в отглеждането й.
