Един от най-дълго продължилите и най-обсъждани разводи в Холивуд най-накрая приключи. Разкрити бяха ключови подробности около финансовото споразумение между звездите от Step Up – Чанинг Тейтъм и Джена Дюън, като фокусът пада върху печалбите от хитовия франчайз Magic Mike.

След години на правни спорове, свързани с финансите, стана ясно как двойката, която се ожени през 2009 г. и се раздели през 2018 г., ще подели натрупаното по време на брака си, съобщава People.

Препъни камък по време на развода

Снимка: Getty Images

Основната драма по време на развода беше съсредоточена върху филма Magic Mike от 2012, който изстреля кариерата на Тейтъм. Адвокатите на Джена Дюън твърдяха, че първият филм е бил съфинансиран със съпружески средства, поради което тя претендираше за половината от печалбите, свързани с целия франчайз, който включва продължения, лайв шоу в Лас Вегас и риалити сериал. А екипът на Тейтъм категорично отричаше да е укривал финанси.

Какво гласи споразумението?

Въпреки спора за огромните приходи от Magic Mike, новите съдебни документи, подадени на 26 ноември, разкриват, че двамата актьори и продуценти ще си поделят пенсионните обезщетения по един много конкретен начин.

Съгласно пенсионния план на Гилдията на екранните актьори и продуценти, Тейтъм и Дюън ще получат 50 процента от пенсионните обезщетения на другия, но само тези, натрупани през периода на брака им – от 2009 г. до 2018 г.

Двойката, която има съвместно попечителство над 11-годишната си дъщеря Евърли, също така продуцира заедно трисезонния сериал Step Up, базиран на техния филм, което допълнително усложнява финансовите взаимоотношения.

„Вече сме добре. Това е в миналото“

Въпреки болезнената раздяла, която Тейтъм описа в интервю през септември 2024 г., той заяви, че отношенията им „вече са добре“.

И двамата актьори продължават напред. Чанинг Тейтъм беше сгобен за Зоуи Кравиц до октомври 2024 г., а наскоро направи дебют на червения килим с модела Инка Уилямс на премиера на филм, където присъстваше и дъщеря му Евърли. Джена Дюън е сгодена за актьора Стив Кази от 2020 г. и двамата имат две деца.

Така, с финализирането на споразумението, една от най-големите романтични истории, започнала на снимачната площадка, официално остава само спомен от миналото.

Любовна приказка с щастлив край

Любовната приказка на Чанинг Тейтъм и Джена Дюън започва през 2006 г. на снимачната площадка на Step Up, където те веднага създават силна връзка. Романсът им бързо прераства в нещо сериозно, Тейтъм предлага брак през 2008 г., а на 11 юли 2009 г. двамата се женят в Малибу. Кулминацията в техните отношения е раждането на дъщеря им Евърли през май 2013 г. в Лондон. Въпреки че през 2018 г. те обявяват раздялата си, и по-късно финализират развода, двамата продължават да упражняват съвместна родителска грижа за Евърли и поддържат кооперативни отношения в отглеждането й.

