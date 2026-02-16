Мая Хоук – звездата от Stranger Things, официално преминава под венчилото. 27-годишната актриса и певица се омъжва за своя любим, музиканта Крисчън Лий Хътсън, на стилна церемония в сърцето на Ню Йорк.

Датата на сватбата им не е избрана случайно – влюбените си казват голямото „ДА“ точно на 14 февруари, превръщайки Деня на влюбените в най-важния ден в живота си, сочи People.

Известните родители на Мая Хоук - бащата Итън Хоук и майката Ума Търман - се събраха отново за сватбата ѝ.

Търман и Итън, които се разделиха през 2005 г., имат и син, Левон Роан Търман-Хоук.

Актрисата се омъжи за Крисчън Лий Хътсън точно на Свети Валентин.

Разведените се събират в името на любовта

Най-вълнуващият момент за всички на церемонията е присъствието на нейните легендарни родители – Ума Търман и Итън Хоук. Въпреки че актьорската двойка се разделя през далечната 2005 г., двамата оставят миналото зад гърба си, за да подкрепят дъщеря си в този специален момент.

Към тях се присъединява и по-малкият брат на булката – Левон Роан Търман-Хоук, както и разширеното семейство на двамата родители: Сестрите на Мая от страна на баща ѝ: Клементин Джийн Хоук и Индиана Хоук (от брака му с Райън Шоухюз Хоук). Както и сестра ѝ Луна, която е дъщеря на Ума Търман от връзката ѝ с Арпад Бюсон.

Сватбата на Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън

Мая Хоук остава вярна на своя класически, но индивидуален стил. Тя залага на изящна бяла рокля, съчетана с обемно зимно палто с детайли от пера – перфектният избор за февруарския студ в Манхатън. Младоженецът, Крисчън Лий Хътсън, изглежда безупречно в традиционен смокинг.

Майката на булката, 55-годишната икона Ума Търман, сияе в ефирна светлосиня рокля с подходящи обувки, докато Итън Хоук избира минималистичен изцяло черен сет от панталон и сако.

От модата до големия екран

Мая Хоук, която започва кариерата си като модел за брандове като Calvin Klein, бързо доказва, че талантът е в гените ѝ. След пробива си в минисериала „Малки жени“ (по романа на Луиза Мей Олкът) и ролята при Куентин Тарантино в „Имало едно време в Холивуд“, тя се превръща в любимка на публиката като Робин в хита Stranger Things.

Въпреки тежестта на известните си фамилии, Мая винаги говори с любов за родителите си: „Обичам да работя и с двамата. Те са просто невероятни в това, което правят“, споделя тя наскоро.

Връзките на Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън

Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън са приятели от няколко години, като връзката им започва още когато работят заедно по музикални проекти - Хътсън допринася за нейните албуми Moss (2022) и Chaos Angel (2024). Двамата споделят дълга творческа история, преди да станат партньори в личния си живот. Обявяват публично връзката си през 2025 г. и се женят на 14 февруари 2026 г. в Ню Йорк. Преди това Мая е имала няколко публични връзки, включително с музиканта Спенсър Бърнет през 2022 г., актьора Том Стъридж около 2020 г. и Гъс Уенър през 2019 г., но никоя от тях не прераства в брак. Крисчън Лий Хътсън от своя страна е бил женен за Шарон Силва.

Още снимки на Итън Хоук и Ума Търман вижте в галерията най-горе.

