Един от най-популярните актьори на Холивуд, Кийфър Съдърланд, отново се озова в центъра на скандал, след като бе арестуван. Според официалните данни на полицията в Лос Анджелис (LAPD), звездата е нападнал шофьор на обществено превозно средство и е отправял криминални заплахи.

Инцидентът се случва малко след полунощ близо до булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“. Разследването показва, че Съдърланд е влязъл в колата, където ситуацията бързо е ескалира. Шофьорът не е сериозно ранен, но 59-годишният актьор е прекарва няколко часа в ареста, преди да бъде освободен срещу гаранция от 50 000 долара. Първото му явяване пред съда е насрочено за 2 февруари, съобщава People.

Кой всъщност е Кийфър Съдърланд?

Снимка: Getty Images

За милиони зрители по света Кийфър Съдърланд е Джак Бауър – безстрашният агент от хитовия сериал „24“, който спасява света за едно денонощие. Ролята му донесе награди „Еми“ и „Златен глобус“, превръщайки го в икона на екшън жанра.

Кийфър е син на холивудската легенда – покойният Доналд Съдърланд. Кариерата му започва още през 80-те с култови филми като:

Stand by Me

The Lost Boys

Flatliners

Освен като актьор, той е познат и като успешен кънтри музикант с няколко издадени албума.

Тъмната страна на успеха

Снимка: Getty Images

За съжаление, това не е първото нарушение на закона от Съдърланд. През годините той е имал няколко ареста, свързани с шофиране в нетрезво състояние (DUI), като през 2007 г. дори прекара 48 дни в затвора. През 2009 г. пък бе замесен в друг физически сблъсък, след като удари с глава моден дизайнер по време на събитие в Ню Йорк.

Новият инцидент повдига въпроси за бъдещите проекти на актьора, който в момента работи по нови трилъри, включително филма Father Joe заедно с Ал Пачино. Дали поредното прегрешение ще помрачи легендарното му име, предстои да разберем след съдебното решение през февруари.

Повече за бащата на Кийфър Съдърланд, покойният актьор Доналд Съдърланд - вижте ето тук:

