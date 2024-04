Актьорът Марин Бачев се похвали с успех на дъщеря си Александрина.

Момичето е събрало петцифрена сума, с която ще покрие разходите за участие в образователна програма в САЩ.

"Пускам това видео по молба на дъщеря ми, която смята, че ще се справи с набирането на средства.", написа във Фейсбук на 19 март Бачев.

В краткия клип момичето разказва: "Бях избрана да участвам в двуседмичната лятна журналистическа програма на University of Amsterdam в Амстердам, Нидерландия.

Това ме мотивира да кандидатствам в The School of New York Times в Манхатън в програмата им за журналистика. Регламентът изискваше да напиша 2 кратки есета и да предоставя някакъв друг свой материал.", припомня си тя кандидатстването.