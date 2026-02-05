Чанинг Тейтъм, който сме свикнали да виждаме в перфектна форма и със завидни танцови умения, напомни на феновете си, че дори „супергероите“преминават през трудности. 45-годишният актьор споделя кадри от болничното легло, облечен в операционна престилка и шапчица, малко преди да се подложи на хирургическа интервенция.

Причината за влизането му в болница е тежка травма – разместено рамо, което е наложило сериозна корекция, съобщава In Style. Актьорът не спестява детайли и публикува в историята си в Instagram рентгенови снимки преди и след операцията. На втората ясно се вижда поставен метален винт, който фиксира ставата.

„Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Това ще бъде трудно. Но както и да е. Да се захванем“, пише Тейтъм в описанието на публикацията си.

Когато тялото казва „стоп“

Това не е първото здравословно премеждие за Чанинг. През септември 2025 г., по време на снимките на мегапродукцията Avengers: Doomsday, той претърпя сериозна травма на крака. Нараняването беше толкова тежко, че се наложи използването на дубльори за екшън сцените и месеци наред физиотерапия.

Пред списание Variety актьорът признава: „Не е въпрос на болката в момента. Въпросът е, че знам как ще изглеждат следващите шест месеца от живота ми. Просто мразя да остарявам“.

Нова любов и семейни запознанства

Снимка: Getty Images

В личен план обаче нещата изглеждат далеч по-розови. След като през октомври 2024 г. развали годежа си със Зоуи Кравиц, Чанинг откри щастието в лицето на моделката Инка Уилямс.

Снимка: Getty Images

Инка Уилямс и Чанинг Тейтъм

Двойката направи своя официален дебют на червения килим миналия септември, като към тях се присъедини и 12-годишната дъщеря на актьора – Евърли, от брака му с Джена Дюан. Близки до звездата споделят, че Тейтъм е бил изключително предпазлив и е изчакал дълго, преди да запознае дъщеря си с новата си половинка, но двете дами се разбирали чудесно.

Снимките, които публикува Чанинг Тейтъм, за да обясни какво ме су случва вижте в галерията най-горе.

