Андреа отпразнува 37-ия си рожден ден с нов клип, заснет в Истанбул с участието на турския актьор Емре Йозмен.

Снимка: instagram.com/andreabulgaria

MISS ME WHEN I'M GONE е с дискотечно звучене и има 26 000 гледания в YouTube.

Андреа и Йозмен очевидно са в близки отношения, защото посрещнаха заедно 2024 г. в луксозен истанбулски ресторант.

Снимка: instagram.com/andreabulgaria

„Винаги до мен“ – написа загадъчно Андреа преди няколко дни в Инстаграм, а турският актьор коментира „Виждам сърцето си в твоите очи“.

Снимка: instagram.com/andreabulgaria

„Честит рожден ден на мен“ – самопоздрави се Теодора Андреева, както е рожденото име на певицата, към кратко видео, което има по-скоро минорно и тъжно излъчване.