На 11 декември 1931 г. в Индия се ражда един от най-известните духовни водачи и философи - Ошо. Учението му се корени в Адвайта веданта, според която всяка реалност произтича от една-единствена божествена същност и космическото съзнание, а човешкото усещане за разделеност и преходност се приема за умствена илюзия.

Беседите на Ошо пленяват много хора по цял свят, а учението му непрекъснато променя своята насоченост в крак с времето. Ошо отхвърля всички религии като ненужни и ограничаващи човешкото съзнание, тъй като съществува божествено присъствие в природата и навсякъде около нас.

Духовният учител остава популярен през годините с 10-те заповеди на Ошо, въпреки че е против всякакви заповеди, но посочва следните:

1. Никога не се подчинявай на никакви заповеди, освен ако те не произхождат от дълбините ти.

2. Няма друг Бог, освен самият живот сам по себе си.

3. Истината е вътре в теб, не я търси никъде другаде.

4. Любовта е молитва.

5. Да станеш "нищо" е врата към истината. Самото "нищо" е целта, средството и постижението.

6. Животът е тук и сега.

7. Живей будно.

8. Не плувай - носи се по течението.

9. Умирай във всеки момент, за да можеш да бъдеш нов във всеки момент.

10. Не търси. Това, което е, е. Спри и виж.

Вижте повече за ползите от медитацията в следващото видео:

