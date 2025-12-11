На 11 декември 1931 г. в Индия се ражда един от най-известните духовни водачи и философи - Ошо. Учението му се корени в Адвайта веданта, според която всяка реалност произтича от една-единствена божествена същност и космическото съзнание, а човешкото усещане за разделеност и преходност се приема за умствена илюзия.
Беседите на Ошо пленяват много хора по цял свят, а учението му непрекъснато променя своята насоченост в крак с времето. Ошо отхвърля всички религии като ненужни и ограничаващи човешкото съзнание, тъй като съществува божествено присъствие в природата и навсякъде около нас.
Духовният учител остава популярен през годините с 10-те заповеди на Ошо, въпреки че е против всякакви заповеди, но посочва следните:
1. Никога не се подчинявай на никакви заповеди, освен ако те не произхождат от дълбините ти.
2. Няма друг Бог, освен самият живот сам по себе си.
3. Истината е вътре в теб, не я търси никъде другаде.
4. Любовта е молитва.
5. Да станеш "нищо" е врата към истината. Самото "нищо" е целта, средството и постижението.
6. Животът е тук и сега.
7. Живей будно.
8. Не плувай - носи се по течението.
9. Умирай във всеки момент, за да можеш да бъдеш нов във всеки момент.
10. Не търси. Това, което е, е. Спри и виж.
