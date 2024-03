Facebook се срина и стотици потребители по цял свят бяха изхвърлени от социалната мрежа. При желание за повторно логване същото не може да се случи, а автоматичното попълване на паролата е невъзможно

ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е ПРИ ВАС

Неприятната новина свари неподготвени много хора по цял свят.

Какво би се случило, ако това е краят на Facebook - това се запитаха много хора. Проблемът

Съобщението от социалната медия бе - We're working on getting this fixed as soon as we can.

Снимка: Unsplash/Kon Karampelas

СРИНА СЕ И INSTAGRAM

Оказа се, че проблемът с Facebook е само началото. Instagram също се срина. Съобщението, което изписваше след зададено URL, бе - Something went wrong There's an issue and the page could not be loaded.

Отделните профили на потребителите не се зареждаха. Изпращането на съобщения също не работи.

КАКВО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА ПРАВИТЕ, КОГАТО ФЕЙСБУК НЕ РАБОТИ?