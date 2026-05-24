Исторически момент за българското кино на филмовия фестивал в Кан - копродукцията с българско участие „Мечтаното приключение“ бе отличена с Наградата на журито по време на официалната церемония за закриването на кинофестивала, съобщи Deadline.

Драмата „Мечтаното приключение“ на германската режисьорка Валеска Гризебах, чието действие се развива в България, спечели Наградата на журито. Световната премиера на копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия се състоя вчера, в последния ден от конкурсната програма в Кан. Филмът е заснет изцяло в България, в района на Свиленград. В главните роли са Яна Радева и Сюлейман Летифов, заедно с впечатляващ екип от нови български лица в киното, а от българска страна продуцент е „Мирамар филм".

Това е вторият филм на Валеска Гризебах, чието действие се развива в България, след „Уестърн“ (2017), който имаше премиера в програмата „Особен поглед“ на филмовия фестивал в Кан. Валеска Гризебах е родена на 4 януари 1968 г. в Бремен, Германия, известна с филмите си „Уестърн“ (2017), „Sehnsucht“ (2006) и „Mein Stern“ (2001). Тя учи филмова режисура във Виенската филмова академия, пише Variety. Дипломният ѝ филм „Моята звезда“ е номиниран за наградата „Адолф Гриме“ през 2002 г. и печели наградата на критиката на филмовия фестивал в Торонто, както и Голямата награда на филмовия фестивал в Торино.

Опасно приключение, което накара зрителите да притаят дъх

Сюжетът на „Мечтаното приключение“ отвежда зрителите в пограничния Свиленград, където една жена се въвлича в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Влизайки на негово място в опасно приключение, тя се сблъсква както със собствените си желания, така и с миналото си. Филмът е подкрепен от Националния филмов център на България. Кристина Деспотова отбеляза този огромен успех за българското кино в своята Фейсбук страница и отправи сърдечни поздрави към всички замесени.

Златната палма в Кан

Филмът Fjord („Фиорд“) спечели „Златната палма“ в Кан. Драмата Fjord („Фиорд“) на румънския режисьор Кристиан Мунджиу, с участието на Себастиан Стан и Ренате Рейнсве, спечели „Златната палма“ на 79-ия филмов фестивал в Кан. Румънският режисьор, който преди това спечели наградата на фестивала с филма „4 месеца, 3 седмици и 2 дни“, стана десетият режисьор, печелил престижното отличие два пъти.

Стан и Рейнсве играят смесена румънско-норвежка двойка, която се премества с децата си в село край фиорд, откъдето е родом съпругата. Плановете им за нов живот се сблъскват с реалността, когато срещат семейство с напълно различни възгледи за живота. Сред останалите отличени „Минотавър“ на руския режисьор Андрей Звягинцев спечели Голямата награда - Grand Prix.

