Съдиите се произнесоха и новата победителка в конкурса „Мисис Америка“ вече е избрана! След предварителния и финалния кръг в сряда, 27 август, Пейдж Юинг от Джорджия беше обявена за Мисис Америка 2025. Миналогодишната носителка на титлата, Хана Уайз, спази емоционалната традиция да предаде короната си на своята наследница на сцената в историческия хотел Westgate Las Vegas Resort & Casino.

Националната седмица на конкурса официално започна в понеделник, 25 август, със състезанието „Miss America Strong“ – единствената категория на „Mrs. America Inc.“ за жени, които не са омъжени. Победителката за 2025 г. е Лаеша Бруър , която представляваше родния си щат Тексас.

На следващия ден омъжените подгласнички от всеки щат се бориха за короната в дивизията „Мисис Америка“. Миналогодишната победителка Хайди Стивънс, която наследи носителката на титлата от 2023 г. Хана Нийлман, влиятелната фигура зад така популярния бранд „Ballerina Farm's“, короняса Тифани Торнтън от Масачузетс.

И г-жа Америка Юинг, и г-жа Америка Торнтън ще представляват САЩ на предстоящия конкурс за красота „Мисис Свят“ през януари 2026 г.

Организацията за конкурса „Мисис Америка Инк.“ – която включва дивизиите конкурси за „Мисис Америка“, „Мисис Америка“ и „Miss America Strong“ – е създадена през 1938 г. Според официалния уебсайт , конкурсите целят да „представят най-успешните омъжени и самотни жени в Америка“.

От изданието People вече са разговаряли с победителката в конкурса „Miss America Strong“ за 2021 г. и бивша жури Кайлин Тигс, която изясни някои от правилата, които участничките трябва да спазват между трите категории.

Снимка:

Жените, участващи в конкурсите под името „Мисис Америка“, трябва да са законно омъжени, за да могат да се състезават. Тигс обясни, че ако жената е разделена с партньора си, но все още е законно омъжена, тогава все още има право да участва в тези състезания. Ако пък победителката в конкурсите се разведе по време на управлението си, тя ще трябва да подаде оставка, а подгласничката ще вземе титлата вместо нея.

Тигс също така каза, че участниците трябва да пристигнат „седмица преди“ провеждането на конкурса. В дните на място, предшестващи самите състезания, участниците „излизат на екскурзии, имат репетиции, вечерят различни ястия“ всяка вечер, отбеляза Тигс.

