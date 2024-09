Децата на известните - техните съдби са обект на завист, може би защото имат достатъчно, за да могат да се провалят до края на живота си. Но… има едно голямо „но“. Когато са малки, те носят славата като парче тухла върху мъничката им крехкост. Някои рухват преди да се изправят, други оцеляват като след торнадо от омраза и лицемерие.

Снимка: Getty Images

Но какво се случва с тях в училище, сред връстниците им?

Там те за пръв път разбират, че когато хората говорят за тях, всъщност първо помислят за родителите им. След името на детето като шлейф върви името на звездата - майка или звездата - баща, а понякога и на двамата, следват ги и техните амбиции, грешки и страхове. Някои предпочитат да не парадират с богатството на родителите си, а с бунтарския си дух и с нарушаване на традиционните рецепти за успех. Други спокойно се наслаждават на съдбата си и взимат максимума от нея, носейки гордо баджа „Не ми пука.“ Това са техните спасителни формули - дали са добри, или лоши? Това знаят само те – децата на известните.

Не е лесно баща ти да се казва Фил Колинс

Лили Колинс, която обикнахме в романтичния комедиен сериал „Емили в Париж“, винаги е вярвала, че да покажеш, че се нуждаеш от подкрепа е израз не на слабост, а на сила. Нейното мото е: истинската деликатност не е нещо крехко, да изглеждаш деликатно, не значи, че си крехък. Тестовете за крехкост в живота й обаче не са малко.

Снимка: Getty Images

Емили се ражда шест месеца преди баща й да пусне култовото парче Another Day in Paradise. Тя е петгодишна, когато родителите й се развеждат и заедно с майка си се преселва от Гилфорд в Лос Анджелис, на шест години я записват в престижното училище „Харвард-Уестлейк“, където учат децата на Стивън Спилбърг, Том Ханкс, Дензъл Уошингтън, Сибил Шепърд… С голямо желание участва в училищни мюзикъли и постановки, но на последващите прослушвания за филмови и телевизионни роли неотменно се сблъсква с твърдия отговор „не ставаш“. По същото време се заражда интереса й към журналистиката "Исках да бъда най-младият водещ на ток- шоу”, споделя тя. Разпраща идеите си на редактори на списания, започва да пише за Teen Vogue и Elle Girl, и получава работа като репортер в детския канал Nickelodeon, където отразява президентските избори през 2008 г. и встъпването в длъжност на Барак Обама. "Бях на 18 години, за пръв път можех да гласувам и си казах: „Това е чудесно, мога да задам всички въпроси, чиито отговори не знам.“ Днес една от най-секси дъщерите на рок музиканти е на 35. Талантите й се простират далеч зад светлините на прожекторите и номинацията за „Златен глобус“.

През 2017 г. излиза първата й автобиографична книга с есета Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. В нея тя посвещава голяма част на разбитата връзка с баща си, обяснявайки вътрешната си несигурност с неразрешените помежду им проблеми. Днес отношенията с бащата Фил Колинс са на път да преминат от сивата тоналност в нещо много по-колоритно.

Ексцентричност или свобода?