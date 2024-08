Блейк Лайвли заслепи всички с уникалната си визия на премиерата на филма "It Ends With Us" в Ню Йорк. Това не беше просто рокля, а отдаване на почит на 42-годишната Бритни Спиърс по автентичен начин от червения килим.

"Това е истинската рокля на Бритни", сподели Лайвли пред People преди дебюта на романтичната драма.

Според нея дрехата е толкова специална, че би трябвало да е в Метрополитанския музей на изкуствата.

Бритни Спиърс носеше асиметричната цветна рокля на Versace през пролетта на 2003 г. по време на Седмицата на модата в Милано. Лайвли обясни, че роклята "означава толкова много за нея заради това, което Спиърс означава за нея".

Бритни Спиърс с Донатела Версаче през 2023 г.

"Тя беше жената, която олицетворяваше любовта, красотата, младостта, упоритата работа, решителността и силата. Бритни означава толкова много за мен!"

Точно по тази причина Лайвли се е възползвала от възможността да облече тази рокля веднага щом това е било възможно. Не че не може да си позволи всякакви други модни аутфити или брандовете не се надпреварват да я облекат. Но Лайвли внася много символика и смисъл в това, което облича. За нея дрехите на премиери никога не са само това.

"Казах си: "Да! Имам нужда от това", спомня си тя, добавяйки, че е запазила тази рокля специално за този случай.

Майката на четири деца, към която на премиерата се присъедини съпругът й Райън Рейнолдс, благодари на Спиърс за нейния "пример" и "приноса й към жените, които разказват своите истории".

Лайвли, която влиза в ролята на жена със собствен цветарски магазин на име Лили Блум във филма, режисиран от Джъстин Балдони. В лентата любовта се смесва с насилие, а едно смело решение разплита сюжета.

С актрисата, която играе младата Лили Блум.