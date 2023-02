Риана направи чудесно шоу на почивката на Супербоул, но няма да получи хонорар за появата си.

На финала на първенството на Националната футболна лига на САЩ винаги пеят най-големите звезди – Бионсе, Брус Спрингстийн, Доктор Дре…, но истината е, че никой не получава пари за участието си.

„Не даваме хонорар, плащаме само разходите за шоуто, за хотела и пътуването на изпълнителя“, поясни говорител на Националната футболна лига (NFL) пред списание Forbes. Всъщност хонорар има, но той е минималната сума, изисквана от профсъюзите и се плаща, колкото да се спази законът.

Снимка: Getty Images

Разбира се, NFL може да си позволи да покани най-големите звезди без заплащане, защото Супербоул е едно от най-гледаните събития. Миналата година зрителите са били над 112 милиона! Всеки артист е съгласен да пее безплатно, защото минути след шоуто продажбите на албумите и другите му продукти (ако има например модна марка) веднага скачат.

Всъщност от NFL дават големи суми, за да бъде шоуто на световно ниво. За да бъде ефектна появата на Брус Спрингстийн, те са осигурили 1 милион долара.

Снимка: Getty Images

Някои звезди дори сами спонсорират изявата си. The Weeknd и Доктор Дре, които пяха през последните две години, са дали по около 7 милиона долара, за да се появят в пълния си блясък пред многомилионната аудитория.

А тази година шоуто имаше и емоционален бонус – Риана обяви от сцената, че очаква второ дете. Така тя стана първата бременна жена, пяла на Супербоул.

В рамките на 13 минути и пред 100 милиона зрители, певицата напомни на света защо е заслужила признанието си на музикална кралица, дори когато не е издавала албум от 2016 г. Rihanna откри концерта с "Bitch Better Have My Money" и продължи с вечните си хитове “Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Wild Thoughts", "Pour It Up" и "Umbrella".

Звездата не пропусна да изпълни и колаборациите си с Jay-Z и Kanye West - "All of the Lights" и "Run This Town". С красивите си и разпознаваеми вокали, Rihanna закри спектакъла с поп баладатa “Diamonds”. Облеклото на Rihanna бе добре съчетано с яркочервената сцена и множеството плаващи платформи, върху които над 200 танцьори се движиха като един в ритъм.