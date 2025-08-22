На 21 август в град Варна се проведе престижният конкурс за красота „Мис Варна“ 2025 г. Носителката на короната, както и останалите 22 момичета преминаха през интензивна подготовка, за да се качат на модния подиум, но само една победи в надпреварата. Вижте коя е новата „Мис Варна“.

След тежък и оспорван кастинг, до финала бяха допуснати общо 23 красиви момичета, които в продължение на месец преминаха през интензивна подготовка за дефилето - тренировки, обучение в правилната походка, сценично поведение, артистичност и сложна хореография, под ръководството на Нина Козина.

Сред претендентките за короната имаше носителки на отличия в сферата на танцовото изкуство, спорта, музиката и журналистиката. Публиката имаше възможност да се запознае с тях и чрез индивидуални видеовизитки, които разкриха техните лични амбиции и кариерни цели.

Тази година се навършват двадесет години от провеждането на престижния конкурс за красота „Мис Варна“! През далечната 2005 г. правата за провеждането му бяха поверени на организатора и продуцент на събитието Мира Матеева.

„Мис Варна“ Александра Христова - от карате залата до „тежката“ корона (ВИДЕО)

Двадесетото юбилейно издание се състоя на 21 август в лятната градина на комплекс „Морско казино“, където присъстваха над 600 гости от цялата страна.

Колекциите за трите тура на конкурса бяха поверени на утвърдените дизайнери - Весела Василева - Veteida, Христина Христова - Avangard, Стойка Новкова - модна къща Тонена.

В ролята на водещи влязоха популярният оперен бас - Деян Вачков и оперната прима Илина Михайлова, а специален гост на събитието беше световноизвестният цигулар Свет Радославов, който завладя публиката с виртуозните си изпълнения.

Дъщеря на украинец и българка стана Мис Варна 2023, разрази се спор има ли право да участва

Кулминацията на вечерта преди официалното награждаване беше триумфалното дефиле на носителките на престижната титла Мис Варна през изминалите двадесет години.

Победителка в конкурса и носителка на титлата стана блондинката Яна Стоянова, на 24 години, с мерки 84-60-89 и ръст 171 см. Първа подгласничка е Цвета Георгиева.

Коя е Яна Стоянова?

Yana Barillo, артистичният псевдоним на победителката, е певица, балерина, актриса и юрист. Тя е носителка на титли като Малка Мис Варна“ и Малка Мис България“ , както и подгласничка на Мис Варна 2024 г.

Стоянова често се снима в професионални фотосесии за различни брандове. Освен това тя постига успехи и на музикалната сцена. Яна се включи в музикален дует с електронната група Deep Zone и DJ Dian Solo в песента “Power of Love”- комбинация от поп и електронен звук с емоционално вокално изпълнение. 

Снимка: https://www.instagram.com

Припомняме, че участие в конкурса взе и колоритната участничка в "Ергенът" сезон 4 Ферай Неджиб. Повече за от подготовката ѝ, прочетете в статията: 

Ферай от

Ферай след "Ергенът" - вижте в следващото видео. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK