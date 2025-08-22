На 21 август в град Варна се проведе престижният конкурс за красота „Мис Варна“ 2025 г. Носителката на короната, както и останалите 22 момичета преминаха през интензивна подготовка, за да се качат на модния подиум, но само една победи в надпреварата. Вижте коя е новата „Мис Варна“.

След тежък и оспорван кастинг, до финала бяха допуснати общо 23 красиви момичета, които в продължение на месец преминаха през интензивна подготовка за дефилето - тренировки, обучение в правилната походка, сценично поведение, артистичност и сложна хореография, под ръководството на Нина Козина.

Сред претендентките за короната имаше носителки на отличия в сферата на танцовото изкуство, спорта, музиката и журналистиката. Публиката имаше възможност да се запознае с тях и чрез индивидуални видеовизитки, които разкриха техните лични амбиции и кариерни цели.

Тази година се навършват двадесет години от провеждането на престижния конкурс за красота „Мис Варна“! През далечната 2005 г. правата за провеждането му бяха поверени на организатора и продуцент на събитието Мира Матеева.

Двадесетото юбилейно издание се състоя на 21 август в лятната градина на комплекс „Морско казино“, където присъстваха над 600 гости от цялата страна.

Колекциите за трите тура на конкурса бяха поверени на утвърдените дизайнери - Весела Василева - Veteida, Христина Христова - Avangard, Стойка Новкова - модна къща Тонена.

В ролята на водещи влязоха популярният оперен бас - Деян Вачков и оперната прима Илина Михайлова, а специален гост на събитието беше световноизвестният цигулар Свет Радославов, който завладя публиката с виртуозните си изпълнения.

Кулминацията на вечерта преди официалното награждаване беше триумфалното дефиле на носителките на престижната титла Мис Варна през изминалите двадесет години.

Победителка в конкурса и носителка на титлата стана блондинката Яна Стоянова, на 24 години, с мерки 84-60-89 и ръст 171 см. Първа подгласничка е Цвета Георгиева.

Коя е Яна Стоянова?

Yana Barillo, артистичният псевдоним на победителката, е певица, балерина, актриса и юрист. Тя е носителка на титли като „Малка Мис Варна“ и „Малка Мис България“ , както и подгласничка на „Мис Варна“ 2024 г.

Стоянова често се снима в професионални фотосесии за различни брандове. Освен това тя постига успехи и на музикалната сцена. Яна се включи в музикален дует с електронната група Deep Zone и DJ Dian Solo в песента “Power of Love”- комбинация от поп и електронен звук с емоционално вокално изпълнение.

