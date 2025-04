На този ден през 1970 г. "Бийтълс" се разпадат и завещават на феновете си уникално музикално наследство. Парчета като "Let it be", "Oh, darling!", "Hey Jude" и "Yesterday" са живи отвъд времето и пространството. Вдъхновяват милиони почитатели на рок музиката, лекуват души и осветяват тъмни пътища. С посланията и светоусещането си, "Бийтълс" завинаги променят музикалната сцена и възприятието за рок енд рол.

Снимка: bg.wikipedia.org

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

На същата дата, но 55 години по-късно Пийт Бест - първият барабанист на легендарната група „Бийтълс“, официално обяви, че се оттегля от музикалната сцена и публичните изяви. Без да разкрива причината, новината беше съобщена от брат му Роаг Бест в социалната платформа X: "Брат ми Пийт Бест обяви, че приключва със своите музикални изяви. Дъщеря му ми каза, че причините му са лични.“ Самият Бест сподели публикацията на брат си, добавяйки кратко, но топло и искрено послание: „Изкарах си страхотно. Благодаря ви!“. Музикантът не пожела да разкрие каква е причината за това негово решение и остави на феновете си само мистериозни догадки.

Снимка: bg.wikipedia.org

Какво събира "Бийтълс" и Пийт Бест

Барабанистът се присъединява към групата през 1960 г., когато талантливите музиканти свирят често в клуба „Касбах“ в Ливърпул – заведение, чийто собственик е неговата майка Мона Бест. Заедно с Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън оформят ранния състав на групата, с който участват в множество концерти в Хамбург, Германия. Само две години по-късно след първата им звукозаписна сесия, мениджърът на групата Брайън Епщайн го освобождава от състава по настояване на останалите членове, заменяйки го с Ринго Стар. Въпреки това, приносът на Бест към историята на „Бийтълс“ остава вечен – през 1995 г. той се появява в официалната компилация „Anthology 1“, където неговите барабани звучат в няколко от ранните песни.

След раздялата с „Бийтълс“, Пийт продължава музикалната си кариера с групите Pete Best Four и Pete Best Combo, но по-късно напуска индустрията и започва работа като държавен служител. В края на 80-те години обаче магията на музиката го завладява отново и той създава собствената си група – „Пийт Бест Бенд“, с която обикаля по концерти и срещи с фенове по света.

Днес, на 83 години, барабанистът завършва едно многопластово и вдъхновяващо пътешествие в света на изкуството. Макар и далеч от сцената, Пийт Бест оставя ярка следа с таланта си и винаги ще бъде част от музикалната история на една от най-великите рок групи в света.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK