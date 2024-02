Целта на Sony е филмите да излязат през 2027 г.

Снимка: Getty Images

"За мен е чест да разкажа историята на най-великата рок група на всички времена и съм развълнуван да отправя предизвикателство към начина, по който се правят филми", каза Мендес в изявление.

Най-известните участия на "Бийтълс" в киното са в първите години на групата. Между 1964 г. и 1970 г. групата участва в пет филма, сред които A Hard Day's Night (1964) и анимацията Yellow Submarine (1968).

През 2023 г. групата се събра отново с помощта на изкуствен интелект в новоиздадената песен Now and Then. Записът се осъществи с помощта на технологията, използвана от Джаксън в Get Back, и представи и музикално видео на новозеландски режисьор.