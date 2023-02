Участието на Никол Кидман в новата екранизация на романа „Нежна песен“ предвещава успех по добре позната схема. Австралийската актриса вече е показала, че се справя впечатляващо с роли в психологически трилъри. Последното й звездно телевизионно участие беше именно в сериал на НВО – „Отмяната“ от 2020 г. Там Кидман влезе в ролята на интелигентна и заслепена жена, която е принудена да приеме, че съпругът й е психопат.

„Отмяната“ е екранизация на романа на американската писателка Джийн Ханф Корлиц „Трябваше да знаеш“ (You Should Have Known) от 2014 г. – книга, ходеща „по ръба“ между трилъра и социалния „чиклит“. Никол Кидман е перфектният избор за ролята на успяла и измамена жена, която ще изживее трагедия.

За разлика от романа на Корлиц, „Нежна песен“ (носител на награда „Гонкур“ през 2016 г.) на френската писателка от марокански произход Лейла Слимани не предлага нито загадка, нито изход за героите, чийто свят се срива. Книгата на Слимани е преведена в цял свят – включително и на български език, и е продадена в милиони екземпляри.

За своя сюжет – убийство на две малки деца, извършено от бавачката, авторката използва действителен случай в Ню Йорк. Романът вече има една киноадаптация от 2019 г. под режисурата на Люси Борлето с участието на Карин Виар, Лейла Бехти и Антоан Рейнар.

Подобно на романа, френската киноверсия предлага една почти камерна визия към живота на семейство, решило да се довери на съвършено непознат човек. Успоредно с историята, довела до убийството на децата, хладният стил и на писателката Слимани, и на режисьорката Борлето водят читателя и зрителя към размисли за действително вековна социална практика – родителят е склонен да повери децата си на непознати хора под влияние на скрити комплекси, на желанието си да спести пари, на импулса си да бъде свободен, „маскирайки“ това свое действие като грижа... защото така правят всички.