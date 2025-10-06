Едни от най-касовите филмови заглавия за последните няколко години ще направят телевизионния си дебют през октомври в ефира на bTV Cinema. Първата премиера, която очаква зрителите на филмовия канал още в понеделник (6 октомври) от 21:00 ч., е „Аквамен и изгубеното кралство“ („Aquaman and the Lost Kingdom“, 2023 г.).

Във втората част Джейсън Момоа отново влиза в кожата на Аквамен, който вече балансира между ролите си на крал на Атлантида и млад татко. А Черната Манта, все още воден от желанието си да отмъсти за смъртта на баща си, няма да се спре пред нищо, за да свали Аквамен веднъж завинаги. Този път злодеят притежава древната и злокобна сила на митичния Черен тризъбец.

За да го победи, Аквамен е принуден да се обърне към брат си Орм (Патрик Уилсън), бивш крал на Атлантида. Двамата ще трябва да загърбят различията си, за да защитят своето кралство и да спасят семейството си и света от необратимо унищожение. Звездният каст на високобюджетната продукция се допълва още от имена като Амбър Хърд и Никол Кидман.

На 13 октомври (понеделник) от 21:00 ч. в ефира на bTV Cinema предстои телевизионната премиера на екшън трилъра „В плен на тишината“ („The Silent Hour“, 2024 г.). Бостънският детектив Франк Шоу (Джоел Кинаман) се връща на служба след инцидент, който го оставя с трайна загуба на слуха.

Когато Ава Фремонт (Сандра Мей Франк) – млада жена с увреден слух – става свидетел на брутално убийство, тя бива поверена на Шоу и двамата се оказват в смъртоносен капан, притиснати от убийците, които искат да я елиминират. Франк и Ава трябва да „намерят общ език“, за да разкрият истината и да оцелеят насред надвисналата опасност. Специално участие в лентата има и Марк Стронг.

През октомври в ефира на филмовия канал ще се състои и премиерата на спортната драма „Крийд 3“ („Creed III“, 2023 г.) – трети подред филм за легендарния боксьор Адонис Крийд. След като напълно доминира в света на бокса, животът и кариерата на Адонис (Майкъл Б. Джордан) процъфтяват. Неочакваното завръщане на Деймиън Андерсън (Джонатан Мейджърс) – негов приятел от детството и даровит боксьор, който излиза от затвора след излежаване на дълга присъда – обаче преобръща всичко на 180 градуса. Деймиън е решен да докаже, че също заслужава своя шанс на ринга. Противопоставянето между двамата бивши приятели няма да е просто поредната битка. Адонис ще трябва да заложи бъдещето си на карта, за да победи Деймиън, а той, от своя страна, е човек, който няма какво да губи.

Сред премиерните заглавия в понеделник вечер от 21:00 ч. bTV Cinema ще представи и трогателната история на „Артър“ („Arthur the King“, 2024 г.). Професионалният състезател Майкъл Лайт (Марк Уолбърг) се впуска в най-голямото предизвикателство в живота си – участие със своя екип в Световното първенство по Адвенчър рейсинг в Доминиканската република. Докато отборът е принуден да стигне отвъд границите на възможностите си, съдбата среща Майкъл с бездомното куче Артър, което се превръща в негов неочакван спътник. Вдъхновен от истинска история, филмът показва как понякога най-голямата победа не е медалът, а приятелството и верността. Специални участия в лентата имат и Пол Гилфойл и Беър Грилс.

На 18 октомври (събота) от 23:30 ч. в хорър рубриката „Cinema X“ предстои телевизионната премиера на „Торбалан“ („The Boogeyman“, 2023 г.). Смразяващият кръвта хорър е създаден по разказа на Стивън Кинг „Вампирът“, а в центъра на историята е зловещо създание, което дебне семейства и се храни със страданието на своите жертви.

Вижте повече за Джейсън Момоа в следващото видео:

