Антон Стефанов е опитен журналист с над 30 години опит в българските медии. Той продължава да впечатлява както с професионализма си, така и с необичайните си хобита. Антон Стефанов е топ журналист по всички параграфи и е бил част от голямата школа в българската журналистика, като през годините е работил с Нери Терзиева в "По света и у нас", както и Кеворк Кеворян, а в определен период дори е водил "Всяка неделя".

През годините Стефанов е изградил име в сферата на медиите, като е добре познат сред българската публика. Въпреки това, вероятно има няколко интересни неща, които не знаете за живота му.

10 любопитни факта за журналиста

1. Като малък Антон Стефанов е мечтал да стане художник затова кандидатствал в Художествената гимназия, но не бил приет.

2. Започва кариерата си в журналистиката след завършване на специалност „Журналистика“ в Софийския университет.

3. Той е зодия Козирог, което лично определя и като характеристика, че е педант и изпипва всичко до съвършенство.

4. Стефанов е известен със своето чувство за хумор и откритост към нови идеи и проекти.

5. Колекционира играчки от шоколадови яйца – събира над 3 000 екземпляра, а страстта му датира от демократичните години на 90-те. Вложил е десетки хиляди левове за определени серии, включително и бутикови.

6. Любимата му мисъл е "И това ще отмине", което отразява неговия философски поглед към живота.

Снимка: https://www.instagram.com

7. Журналистът винаги е държал личния си живот далеч от медиите, толкова далеч, че няма източник, който да посочва датата му на раждане.

8. Той е водещ на множество телевизионни предавания през годините, работил е за няколко печатни издания и е автор на книги.

9. Провеждал и интервюта с цар Симеон II, президентът Петър Стоянов, Лили Иванова, Георги Калоянчев, Стоянка Мутафова, Никола Анастасов и много други. Почти няма известна личност у нас, която да не е разкрила душата си пред него.

Снимка: https://www.instagram.com

10. Стефанов е и един от участниците в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб The Traitors, което пристига тази есен в ефира на bTV.

The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас.

„Traitors: Игра на предатели“ събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

Само най-проницателните и стратегически мислещи участници ще имат шанс да стигнат до финала и да спечелят внушителна парична награда.