Една и съща храна често носи различни имена според региона. Чушката не прави изключение – някъде ще чуете „пиперка“, другаде „пипер“, а най-разпространеното название си остава просто „чушка“. Но как я наричат хората в различните краища на страната?

България е пъстра не само по природа и традиции, но и по език. В различните области едни и същи плодове и зеленчуци имат различни названия – тиква/кюфтер, патладжан/сини домати, царевица/кукуруз. Това богатство на думи разкрива както регионалните особености, така и живата връзка между езика и местната култура.

Как наричате чушката във вашия край?

  • „Пипер е при нас“.
  • „Камба ама то е малко по-различно“.
  • „Обикновена чушка е в София“.
  • „Пиперка е в Бургас“.

Къде и как наричат чушката?

  • „Чушка“ – най-разпространеното название, особено в София, Западна България.
  • „Пипер“ – често срещано в Северна България (Дунавската равнина, Добруджа). Там „пипер“ означава зеленчука, а за подправката казват „черен пипер“.
  • „Пиперка“ – характерно за Югозападна България – Пиринско, Вардарска Македония (в говорите), както и в Бургаско.
  • „Камба“ – в Пловдивско и Тракия; употребява се за конкретен сорт по-едри, месести червени чушки.
  • „Капия“ – също южнобългарско название, пак за определен сорт червена чушка, широко използвано в Родопите и Тракийската низина.

