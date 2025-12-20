Маргита Гошева и Иван Бърнев гостуват в студиото на „Тази събота“ и споделят как се подготвят за светлите празници, разказват за семейните чудеса, които им се случват и споделят защо е важно младите да бъдат будни и смели.

За протестите, смелостта и свободата

„За мен чудото тази година е това, което аз изпитах на протестите. Тази невероятна енергия и тази спокойна решителност. Видях едни супер интелигентни, приятни, заредени хора и ние бяхме част от цялото. Беше велико усещане!“ - споделя Маргарита Гошева

„През годините сме си казвали, че няма надежда, но в един момент си казваш: Слава Богу, има надежда, защото вече има гражданско общество“, допълва актьорът Иван Бърнев. А Маргарита описва своето поколение като: "онези, които ги удряш и пак стават!"

От вярата до разочарованието

„Моментът, в който ти сам загубиш вяра и нещата се изпускат“, обяснява Иван Бърнев. „Трябва да мултиплицираш ежедневно вярата и да я даваш на други“, категоричен е актьорът.

Нови вълнуващи проекти на хоризонта!

Иван Бърнев разказва за нов проект – биографичен филм за проф. Дюлгеров и театъра от миналото, който променя съдбата му. Друг интересен проект през януари – „Студ“ на Стефан Китанов, скоро ще зарадва зрителите.

Гледайте целия разговор с Иван Бърнев и Маргарита Гошева във видеото тук и най-отгоре.

