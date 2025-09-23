Том Ханкс, Дженифър Анистън, Мерил Стрийп, Джейми Лий Къртис, Джейсън Бейтман и Мартин Шорт са сред представителите на холивудската общност, които подписаха открито писмо заедно с Американския съюз за граждански свободи (ACLU), осъждайки решението на Disney да свали от програмата си шоуто на водещия Джими Кимъл, предупреждавайки за последиците върху правото на свободно изразяване в САЩ, пише "Варайъти".

Писмото, което промени събитията

В писмото се казва, че опитите за натиск върху артисти, журналисти и други хора чрез ответни действия заради техни изказвания „удрят в сърцевината на това какво означава да живееш в свободна страна“, и завършва с призив към всички американци да защитават правото на свободно слово.

„Днес се намираме в една модерна ера на маккартизъм, изправени пред същия тип тежка правителствена цензура, която нашата Конституция правилно забранява. Заглушаването на Джими Кимъл и притискането на медии чрез съдебни дела и заплахи за отнемане на лицензите им събуждат мрачни спомени от 50-те години,“ заяви Антъни Д. Ромеро, изпълнителен директор на ACLU, която е организатор на инициативата за писмото.

„Трябва да си припомним обаче, че сенатор Маккарти в крайна сметка бе публично опозорен и обезвреден, след като американците се мобилизираха и се изправиха срещу него. Днес трябва да направим същото, защото заедно нашите гласове са по-силни и заедно ще се борим, за да бъдем чути“, казва още Ромеро.

Снимка: Getty Images

Кой подкрепи Джими Кимъл?

Сред звездите, включили се в отвореното писмо, са още Ариана ДеБос, Джейн Фонда, Маги Джиленхол, Реджина Кинг, Джулия Луис-Драйфъс, Диего Луна, Лин-Мануел Миранда, Натали Портман и още много други знаменитости.

Миналата седмица Disney съобщи чрез своя канал ABC, че сваля популярното шоу на Кимъл от програмата си „за неопределено време“, след като един от най-големите собственици на телевизионни станции в САЩ, Nexstar Media, обяви, че възнамерява да спре излъчването му заради коментари на водещия относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк. В сряда Nexstar заяви, че „категорично възразява“ срещу думите на Кимъл, изречени по време на предаването му в понеделник. Друг голям собственик на станции – Sinclair – също обяви, че няма да излъчва шоуто.

Снимка: Getty Images

Списъкът на подписалите включва и актьори, чиито продукции се разпространяват от Disney. Например Мартин Шорт е звезда в сериала на Hulu „Само убийства в сградата“, в който Мерил Стрийп също има важна роля. Флорънс Пю и Джулия Луис-Драйфъс участват в последния филм на Marvel „Thunderbolts“ и също са сред подписалите писмото. Джейми Лий Къртис има ключова роля в сериала на FX „The Bear“. Катрин Хан наскоро участва в новия стрийминг сериал на Marvel „Agatha All Along“.

Снимка: Getty Images

Вижте повече за Джими Кимъл в следващото видео:

