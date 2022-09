Има моменти, когато средствата, с които разполагате, не достигат и се налага да потърсите някакъв вид заем. Не е приятно да занимавате близки и роднини с финансовите си затруднения, затова има небанкови институции, които могат да решат проблема. Според Credi Yes, така наречените бързи кредити са опция, когато имате нужда от тези средства.



Преди да се пристъпи към тегленето на заем е хубаво да се прецени каква ще бъде вноската и дали ще имате възможност редовно да я покривате. Има различни видове кредити, за които може да кандидатствате онлайн. Одобрението става максимално бързо, а условията се гъвкави.



Кои са основните типове кредити в Креди Йес



Основните типове кредити са: потребителски и ипотечни. Те се различават един от друг и затова ще ви дадем малко подробности. Потребителският кредит може да се използва за непредвидени разходи или за обединяване на други задължения. Сумите на възможно финансиране тук са до 5000 лв. – вноската е фиксирана за целия период, като може да я заплащате в брой или по банков път.



Ипотечният кредит се получава срещу обезпечение с недвижим имот. Няма значение какъв е видтът на имота и къде се намира той. При този вид заем сумата, която може да бъде предоставен, може да достигне до 30 000 лв. Срокът за погасяване едо пет години. Средствата могат да се използват за различни цели от обединяване на задължения до покупка на имот на по-висока стойност, вие сами избирате.



От Креди Йес съветват внимателно да разгледате видовете кредити. Така много лесно ще прецените кой от тях е подходящ във вашия случай. Онлайн може да използвате удобния калкулатор, за да прецените каква месечна вноска ви устройва. Credi Yes напомнят, че бихте могли да кандидатствате в избран клон, тъй като компанията има над 90 офиса в цялата страна.



Как да получите заем от Креди Йес бързо и удобно



Процедурите за кандидатстване в небанковите финансови институции са оптимизирани и улеснени. Тук от Креди Йес ще ви споделят различните възможности:



● може да кандидатствате онлайн или чрез посещение на клон – преценете сами кой вариант ви е по-удобен;

● нужна ви е само лична карта, за да получите потребителски заем – от Credi Yes допълват, че трябва да сте български гражданин навършил 18 години;

● сами може да изчислите вноската си – Credi Yes напомнят за онлайн калкулатора;

● без значение от резултата ще бъдете уведомени – след като молбата бъде разгледана служителите ще се свържат с вас, за да ви информират.



За потребителски заем може да кандидатства всеки, посочват от компанията. Не е задължително да се доказва доход. При теглене на ипотечен кредит е необходимо да разполагате с документ за собственост на имота, който ще бъде ипотекиран.