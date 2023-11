Както вашите ритуали за грижа за кожата, така и вашите навици за гримиране, трябва да отговарят на възрастта ви и нуждите на кожата ви. Фокусът ни е върху грима за старееща кожа и основните принципи при създаването на грим.

Ирина Голубева е блогър, професионален гримьор и основател на онлайн училище Make Up for yourself. Тя разказва за основните „златни“ правила на грима в напреднала възраст. "Този грим ще освежи външния ви вид и ще скрие несъвършенствата", сочи онлайн изданието MC.

Снимка: iStock

Правилната грижа за кожата е ключът към перфектния грим. Преди да нанесете каквито и да било продукти за грим, подгответе старателно кожата си, като я почистите и овлажните. Не забравяйте да нанесете подходящ хидратиращ крем и да оставете кожата да почине за около 10 минути.