Докато Крис и Цветелина прекарват време заедно на романтична и скъпа среща, останалите участнички в имението не пропускат да обсъдят избора му – и да поставят под въпрос дали между двамата изобщо има реална химия.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Още в началото част от момичетата признават, че решението на Крис ги е изненадало. Според тях Цвети е давала противоречиви сигнали – от една страна проявява интерес, а от друга не крие критики към него. Това поражда съмнения доколко искрени са намеренията ѝ.

„За мен е странно, че тя приема срещи и някак си ги предизвиква тези срещи, а пък в същото време дори намирал косури и във външния му вид“, сподели Симона.

Някои от участничките смятат, че поведението на Цветелина е по-скоро спонтанно и водено от моментното ѝ настроение, отколкото от сериозни чувства. Те я описват като човек, който се забавлява и не се задълбочава твърде много.

„А според мен Цвети си е супер първична, прави си каквото си иска, забавлява се и е най-добре от всички ни тук“, заяви Татяна, една от фаворитките на ергена.

Други обаче виждат ситуацията по различен начин – според тях Крис не действа импулсивно и вероятно има причина да я покани. Възможно е да иска да я опознае по-добре или да провери дали между тях има потенциал.

Въпреки това, част от момичетата са категорични, че тази среща идва в неподходящ момент. Според тях Крис е трябвало да задълбочи връзките си с участнички, с които вече има изградена близост, вместо да започва отначало с Цвети.

Най-скептичните дори стигат до извода, че от тази среща едва ли ще излезе нещо сериозно и я определят като пропусната възможност.

В крайна сметка мненията в имението остават разделени. Някои виждат потенциал, други – чисто любопитство или стратегия. А според вас?

Подхождат ли си Крис и Цветелина от "Ергенът" 5? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

