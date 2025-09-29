Емили Шишкова напусна „Ергенът: Любов в рая“, а с това мечтаната чанта за 100 хиляди лева й се изплъзна от ръцете.

Емили е една от най-колоритните участнички в „Ергенът: Любов в рая“, но тя вече е извън формата. В предаването „Преди обед“ тя признава, че не е доволна от представянето си и някои от изборите, които е направила.

„Постигнах това, което исках, и вече не мисля да имам изяви“, категорична е тя.

Амбициозна и откровена, Емили учи право, обича да харчи пари, а голямата й мечта е да има чанта за 100 хиляди лева. В шоуто успяха да привлекат вниманието й Неделчо, Валентин и Красимир, но нито един от тях не й даде това, което тя търси.

„Стратегията беше да взема чанта за 100 бона“, споделя тя с усмивка.

Детството на Емили от Емили „Ергенът: Любов в рая“

Емили не крие, че детството й е минало бурно – сменя често училища заради свои грешки. Не споделя за това как семейството й преживява всички нейни избори. Говори с усмивка за баща си, който е бивш футболист - Ваньо Шишков. Въпреки страстта му към футбола, тя не поема по неговите стъпки.

„Това, че се бия като момче, не значи, че съм с мъжки гени“, казва тя и подчертава, че женствеността е нейната сила.

Как Емили вижда бъдещето си?

„Красива, млада и със заучени фрази за живота“ – така Емили описва себе си след пет години, а за мечтаната чанта от 100 бона остава само време, за да се сбъдне.

Повече за Емили след „Ергенът: Любов в рая“ вижте във видеото ето тук:

