Марс - планетата на действие, желание и движение преминава в сложния знак Водолей от 23 януари до 2 март 2026 г. Транзитът акцентира върху независимостта, иновациите и бунта, като поставя акцент върху емоционални и интелектуални преживявания. Според астролози, по време на този период ще ви се иска да експериментирате в секса, взаимоотношенията и трудно ще контролирате емоциите си. Марс във Водолей насърчава хората да бъдат смели и да не се страхуват да заявят категорично позициите си.

Астролози и таролози разкриват какво носи този период за всяка от зодиите

За огнените знаци - Овен, Лъв, Стрелец

Таро карта: Колелото на съдбата

Марс във Водолей отваря вратата към прогресивна промяна и трансформация. Често една голяма промяна води до друга, не я отбягвайте, а я използвайте като шанс за положително личностно развитие. Най-вероятно промяната ще започне в кариерата, но ще се пренесе и върху отношенията, личните убеждения и финансите.

За земните знаци - Телец, Дева, Козирог

Таро карта: Висшата жрица

Тази карта олицетворява по-пасивен, наблюдателен подход. Съветът е да знаете кога да сте тихи, да наблюдавате и да действате само тогава, когато интуицията ви подсказва, че е правилният момент. Ако следвате вътрешната си мъдрост, ще откриете стратегически моменти за действие.

За въздушните знаци - Близнаци, Везни, Водолей

Таро карта: Глупакът

Това е време за обновление и смели начала. Подкрепени от енергията на Марс, въздушните знаци са насърчени да започнат нови глави в живота си - дали в работата, творческите си проекти или други нови начинания. Това може да бъде силно енергизиращ и освобождаващ период.

За водните знаци - Рак, Скорпион, Риби

Таро карта: Императрицата

Енергията на този транзит може да отрази най-високите ви надежди. Има силно желание за хармония и сътрудничество с другите. Императрицата насърчава да постъпвате максимално спокойно и да се опитате да бъдете в мир със себе си и другите.

Преминаването на Марс във Водолей е възможност за разгръщане на пълния потенциал и навлизането в един нов, по-свободен и по-спокоен период.

