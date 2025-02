На 23 февруари е родена американската актриса Дакота Фанинг. Тя става известна още като дете с ролите си във филми като „I Am Sam“ (2001) и „War of the Worlds“ (2005).

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Дакота Фанинг. Ето какво очаква всяка зодия:

ОВЕН

Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате след като разочарованието се стовари над главите ви. Сексуалните удоволствия с непознати партньори ще ви донесат сериозни проблеми.

ТЕЛЕЦ

Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си. Намерението ви да им докажете, че сте господарите в дома си ще ги дистанцира.

БЛИЗНАЦИ

Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии. Вашето некоректно отношение към любимите ви е причина да се развихри скандал.

РАК

Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора. Несемейните да внимават със запознанствата. Ако не сте опознали добре новите си партньори, сексът може да ви разочарова.

ЛЪВ

Подгответе се мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага. Сексуалните ви отношения с новите партньори са привидно хармонични, но се чувствате наранени и обидени от несъобразяването с вашите желания.

ДЕВА

В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от рязка промяна в отношенията. Сексуалният ви живот не е хармоничен. Откажете се от намерението да се отдадете на сексуални удоволствия.