На 8 септември е родена Пинк. Тя е известна не само с мощния си глас и хитовете си, но и с акробатичните си изпълнения на живо – често пее, докато виси на въжета високо над публиката.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Пинк. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Очертават се проблеми в личния ви живот заради изневяра или невинен флирт. Готови сте да намразите партньора си без да сте уверени във вината му. Ясно е на всички, че няма да сте съгласни на интимни разговори и сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Бъдете внимателни с близките си и не ги наранявайте, ако са били критични към вас, защото тяхната критика е полезна, за да не ви критикуват извън дома. Възможни са недоразумения и конфликти, които ще забравите със сексуалните удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Личните ви отношения от сутринта са пред пълен провал. Причината е във ваша изневяра, която не е довела до интимни отношения. Няма да ви простят лесно отклонението от правия път и ще ви лишат от секс тази нощ.

РАК

Не са изключени разходи, свързани с покупки за децата ви или за належащо лечение на роднини. Вечерта не се отказвайте от сексуалните удоволствия, ако не сте си създали проблеми заради поредния флирт, станал достояние на партньора ви.

ЛЪВ

Постарайте се да не си създавате проблеми в личния живот, само защото действате на своя глава. Интимната ви половинка се е усъмнила във верността ви и силата на вашите чувства и може да ви лиши от сексуални удоволствия.

ДЕВА

Вечерта сте поканени на вечеря с роднини. Отидете с интимния си партньор, за да избегнете проблемите в отношенията си с тези хора. Сексуалните удоволствия в този ден са взаимно желани.

ВЕЗНИ

В късния следобед близките ви ще ви изненадат с проблеми, които трябва да разрешите вечерта. Не се притеснявайте и не допускайте депресивни състояния. След като приключите със семейните разправии се отдайте на романтична вечеря и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Въпреки напрежението през деня не наранявайте чувствата на близък човек. Доволни сте от успехите си и искате да ги отпразнувате с любимите си хора. След вечеря си отворете бутилка червено вино и се отдайте на интимни мигове и желан незабравим секс.

СТРЕЛЕЦ

Очертават се проблеми в личните ви отношения. Не закъснявайте много, ако сте на работа и се приберете навреме за вечеря. Несемейните да се приготвят за романтична среща и незабравими сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Завист у околните няма да липсва. Ще се опитат да навредят на личния ви живот и да съсипят брака ви. Ако връзката с интимния ви партньор е нестабилна рискувате да се отдалечите, а на сексуални мигове изобщо не се надявайте.

ВОДОЛЕЙ

Съветът ми е да проявите гъвкавост в общуването с близките си, скъпи жени, особено ако сте в едно жилище и с възрастни родители. Ако овладеете емоциите си и си наложите спокойствие няма да се лишите от сексуални наслади.

РИБИ

Не предизвиквайте сами собственият си провал. Личните ви отношения са в криза от снощи заради неразбирателство с брачния партньор, който знае, че имате друга връзка. Няма как да го убедите, че това е временно увлечение и ще се лишите от уважението му.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK