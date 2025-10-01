На 1 октомври 2025 г. звездите подсказват да уравновесите емоциите с разума – не прибързвайте с решения и слушайте интуицията си. Възможно е да изплуват стари нерешени въпроси.

Хороскопът на Алена за 1 октомври. Какво предстои на всички зодии днес - прочетете по-надолу в текста.

ОВЕН

Опитите ви да откриете нова, по-подходяща среда, са породени от желанието ви да се запознаете с хора, които да обогатят живота ви. Очертава се възможност за допълнителна професионална изява. Ако плановете ви са перспективни, а идеите ви носят бързи и стабилни приходи, очаквайте помощ от колегите си.

ТЕЛЕЦ

Не взимайте прибързани решения и не действайте импулсивно. Опитите ви да надскочите себе си няма да бъдат успешни, особено ако имате пропуски в знанията си. Бъдете умерени и търпеливи. Обмислете добре идеите си за нова посока на професионално развитие и изчакайте подходящия миг, за да поставите началото.

БЛИЗНАЦИ

Постигнете поставената цел като насочите силите си в работа. Не предприемайте необмислени промени, дори и ако сте принудени от обстоятелствата. Докажете на вашите неприятели, че притежавате и положителни качества, ако до този момент сте им показали само отрицателните като самозащита и сте се хвалили без покритие.

РАК

Трудностите са причина да сте депресирани и напрегнати, защото са комбинирани с предложения за сериозни, но притесняващи ви инвестиции. Успехът е с вас, ако се занимавате със строителство и продажба на недвижими имоти и имате насрочени огледи. Пристъпете към обсъждане на предварително уговорени търговски сделки следобед.

ЛЪВ

Бъдете отговорни към служебните си задачи. Откажете се от пътуване, сутринта, без значение дали е делово или лично. Предпазвайте се от ненужни разходи, които ще нарушат финансовата си стабилност. Не се поддавайте на изкушението да предприемете служебни промени до обед. Ако не са обсъдени предварително и с вашите колеги, няма да ви донесат успех, заради липсата на подкрепа.

ДЕВА

Бъдете скромни в исканията си на работното място. Намерението да печелите повече от колегите си ще ви създаде неприятели, не само заради опита да изземете техни задачи, а защото нямате нужните знания. След като сте засегнали ваш колега за професионалните му качества, защото сте завидели на интелекта му, на всяка цена му поднесете извиненията си до обед, за да не го превърнете във ваш враг.

ВЕЗНИ

Предстои ви активна работа от сутринта в този ден, въпреки че може би имате други планове. Неприятности няма да липсват, ако не избегнете критиката към ваши делови партньори. Помогнете на колегите си и без колебание изгладете недоразуменията, възникнали преди време. Прибързаните действия и думи са нежелателни.

СКОРПИОН

На работното място успехът е с вас, ако сте заети само с професионалните си задължения, особено следобед. Начинанията са нежелателни, защото са плод на импулсивните ви прибързаните ви действия. Не се опитвайте да надминете ваши конкуренти, като надскачате собствените си възможности. Стабилизирайте постигнатото в изминалите дни.

СТРЕЛЕЦ

Изгладете финансовите разногласия с партньорите си. Предпазвайте се от конфликти. Проведете или поне уговорете срещи. Не се колебайте да позвъните по телефона на деловите си партньори, ако нямат възможност да се срещнат с вас лично, но можете да проведете видео среща. Разговорите са важни за вашите планове.

КОЗИРОГ

Водещ е стремежът ви да постигнете финансова стабилност, но нека не е на всяка цена, защото може да се разминете с целта си. Успехът отново ще споходи работещите в сферата на търговията, които имат възможност да спечелят добри пари от успешни продажби. Очаквайте делови предложения за съдружие. Доверете се на партньорите си.

ВОДОЛЕЙ

Отхвърлете най-важните си служебни задължения в този ден и бъдете максимално дейни. Прекалената ви чувствителност към критика е причина за разправии. Не заливайте с яростен гняв колегите си. Не подписвайте прибързано финансови и банкови документи, за да избегнете финансови загуби.

РИБИ

На работното място днес не очаквайте помощ от колегите си. Справете се със задачите си сами, а и ще успеете. Очаквайте новина за предстоящи финансови постъпления, които от месеци ви притесняват. Не пропускайте възможността да проведете деловите си разговори. Професионалните ви изяви ще променят коренно живота ви.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK