На 8 ноември е родена Емануела. Тя е българска попфолк певица, но освен с музиката си, е популярна и с личния си живот.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Емануела. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Звездите съветват да проявите гъвкавост в общуването с близките си. Ако овладеете емоциите си няма да се лишите от сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Не предизвиквайте сами собственият си провал. Личните ви отношения са в криза от снощи заради неразбирателство с брачната половинка, която знае, че имате друга връзка.

БЛИЗНАЦИ

Очертават се проблеми в личния ви живот заради изневяра или невинен флирт, за който са ви докладвали. Готови сте да намразите половинката си без да сте уверени във вината й. Ясно е на всички, че няма да сте съгласни на интимни разговори и сексуални удоволствия.

РАК

Вечерта очаквайте проблеми в семейството. Не проявявайте агресия. Докажете на интимната си половинка, че уважавате желанията й, ако искате да изживеете мигове на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Личните ви отношения от сутринта са пред пълен провал. Причината е във ваша изневяра, която не е довела до интимни отношения. Няма да ви простят лесно отклонението от правия път и ще ви лишат от секс тази нощ.

ДЕВА

Пригответе си пари в брой, защото след работно време не са изключени разходи, свързани с покупки за децата ви или за належащо лечение на роднини. Вечерта не се отказвайте от сексуалните удоволствия, ако не сте си създали проблеми заради поредния флирт, станал достояние на любимият ви човек.

ВЕЗНИ

Постарайте се да не си създавате проблеми в личния живот, само защото действате на своя глава. Интимната ви половинка се е усъмнила във верността ви и силата на вашите чувства и може да ви лиши от сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Вечерта сте поканени на вечеря с роднини. Внимавайте с интимната си половинка, за да избегнете проблемите в отношенията си с тези хора, които ви завиждат. Не искате да отидете на вечерята, но няма как да откажете.

СТРЕЛЕЦ

В късния следобед близките ви ще ви изненадат с проблеми, които трябва да разрешите вечерта. Не се притеснявайте и не допускайте депресивни състояния.

КОЗИРОГ

Въпреки напрежението през деня сте доволни от успехите си и искате да ги отпразнувате с любимите си хора. Не бъдете прекалено разточителни.

ВОДОЛЕЙ

Очертават се проблеми в личните ви отношения. Не закъснявайте много и се приберете навреме у дома. Пригответе се за романтична среща и незабравими сексуални удоволствия.

РИБИ

Завист у околните няма да липсва. Ще се опитат да навредят на личния ви живот и да съсипят брака ви. Ако връзката с интимната ви половинка е нестабилна рискувате да се отдалечите, а на сексуални мигове изобщо не се надявайте.

