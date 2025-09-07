На 7 септември 2025 г. ни очаква лунно затъмнение в знака Риби — перфектен момент да се освободите от илюзиите, да потърсите вътрешния си глас и да се доверите на интуицията си.

Хороскопът на Алена за 7 септември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта обърнете внимание на семейството си и на брачния си или интимен партньор. Не забравяйте, че въпреки омарата от деня сексуалните удоволствия са вашето хапче за добро настроение. Не се лишавайте от тях.

ТЕЛЕЦ

Звездите ви предупреждават за разправия заради ревност от страна на партньора ви. Бъдете мили, категорични и искрени и докажете невинността си с красиво подредена маса, вкусна вечеря, хубаво вино и сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Все още сте завладени от емоции заради кризата в личния си живот, скъпи жени и сте близо до отчаяние, но всичко е поправимо, стига да се огледате и да видите решението. Постепенно осъзнавате грешките си и причината за липсата на сексуален живот в последните дни.

РАК

Не сте се справили с проблемите в личните си отношения. Изходът не е в изневяра от ваша страна, а в разговори и изясняване на претенциите. Не разчитайте на възстановена хармония и сексуални наслади, защото сте се провалили заради вашето поведение.

ЛЪВ

Не ви съветвам да сте агресивни и критични към близките си. Ако не сте тактични и не ги изслушвате търпеливо, така, както изслушват вас, ще ги отдалечите от себе си. Интимната ви половинка не е готова за сексуални удоволствия.

ДЕВА

Вашата брачна половинка е извън себе си от притеснение заради интригите, с които я засипват ваши злонамерени роднини и сред които не може да отсее измамата, целяща да ви съсипят отношенията. Докажете верността и чувствата си, а след това се отдайте на сексуални наслади.

ВЕЗНИ

Проявете гъвкавост в разговорите с близките си, без значение дали сте уморени и заядливи, за да си спестите проблемите у дома, мили дами. От вас зависи дали ще се лишите от романтичните мигове и сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Отново се сблъсквате с проблеми в личните отношения. Семейните да обърнат внимание на партньорите си и на децата си. Покажете им, че ги обичате. С доброто си отношение ще си спечелите заслужени романтични мигове и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Несемейните ще срещнат подходящия партньор. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, ако не сте сигурни в чувствата си. Естествено това изискване не важи за семейните жени.

КОЗИРОГ

Обърнете внимание на отношенията си в семейството. Избягвайте по възможност новите запознанства, въпреки, че ще ви бъде трудно да им устоите. Привлечени сте от сексапила на новото си завоевание, но не бързайте да се отдавате на секс повлияни от алкохолното опиянение.

ВОДОЛЕЙ

Очакват ви разправии с близките ви, защото сте били в командировка зад граница, но не сте се поддали на капризите им и не сте напазарували скъпотии. Вечерта сте най-черните в очите им и партньорът ви няма да ви даде възможност да изживеете сексуални наслади.

РИБИ

Поговорете с близките си, дори и ако сте достигнали етапа на невъзможност да си общувате спокойно. В един момент трябва да изясните дали ще имате съвместно бъдеще и бракът ви ще се съхрани или трябва да се разведете.

