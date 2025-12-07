На 7 декември 2025 г. денят носи по-спокойна, но дълбоко емоционална енергия, която помага да се изгладят недоразумения и да се поправят отношения. Любопитното е, че това е един от онези редки дни, в които малък жест или добра дума могат да донесат изненадващо голям късмет.

Хороскопът на Алена за 7 декември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Посветете вечерта на семейството си, на партньора и на децата си. Близките ви очакват от вас повече внимание, а също и са готови да ви създадат приятна емоция, ако отидете с тях на ресторант и се повеселите.

ТЕЛЕЦ

Не са изключени неочаквани промени в личните ви отношения, заради изневяра, която сте разкрили неочаквано и ви е наранила дълбоко и непоправимо. Естествената ви реакция е отказът ви от интимни мигове и сексуални наслади, не само заради изневярата, а и заради нараненото ви его.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта се отдайте на семейството и на любимия си, на приятни емоции и спокойни разговори. Бързо и почти безпроблемно сложете край на потискащите ви конфликти в семейството и се отдайте на сексуални удоволствия.

РАК

Не са изключени закономерни усложнения в семейните отношения, заради нежеланието ви да отстъпите пред исканията на близките си. Не допускайте да ви изнудват за непланирани разходи, дори и ако брачната ви половинка се опитва да ви лиши от секс.

ЛЪВ

Имате много обожатели, но сте влюбени до уши само в един, а днес имате възможност да споделите чувствата си. Бъдете искрени и не премълчавайте. Не избързвайте със сексуалните контакти, ако целите да съхраните отношенията си.

ДЕВА

Ваши роднини се опитват да ви създадат проблеми в брака. Не допускайте тяхната намеса, ако бракът ви е стабилен. Сексуалните ви отношения са хармонични. Вечерта отново ще летите в облаците на любовната омая.

ВЕЗНИ

Трудно ще избегнете проблемите в семейните отношения и разногласия с партньора си, ако пренесете лошото настроение и в дома си. Постарайте се да се заредите с оптимизъм. Сексът ще ви се отрази добре, ако не се ядосате на партньора си, че ви пита защо сте с кисела физиономия.

СКОРПИОН

Рискувате да се провалите в личните отношения заради недоверие в чувствата си. Денят е идеален за пътувания. Вечерта се отдайте на почивка сред любимите си хора. Ако сте уморени и не сте готови за секс, просто споделете деня и изживяванията с близките си и спокойствието на интимните мигове.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете умерени в критиката, ако след като се приберете заварите бъркотия в дома си, заради мъст, че не сте си у дома в почивния ден. Не спорете с партньора си. Ежедневните ви задължения и недоволството на вашите близки не са причина да се лишавате от сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не се надявайте на запознанство с подходящ партньор, въпреки опитите да ви оженят преди настъпването на Новата година. Няма да бъдете щастливи. Сексуалните ви отношения не са хармонични, но причината е в неясното бъдеще на вашата връзка.

ВОДОЛЕЙ

Следобед се очертават разправии с вашите близки, заради обещания, които не сте изпълнили и сте породили ревност в партньорите ви. Решили са, че сте им изневерили, заради закъснението ви. Трудно ще докажете невинността си.

РИБИ

Не са изключени трудности в личните отношения, ако през целия ден сте извън дома си и пренебрегвате любимия си. Грозят ви не малко разногласия с партньорите ви. От вас зависи да избегнете краят на романтична връзка и липсата на сексуален живот.

