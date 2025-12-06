На 6 декември 2025 г. звездите носят силна енергия за промяна – ден, в който много хора ще усетят внезапен подтик да вземат решение, което отдавна отлагат.

Хороскопът на Алена за 6 декември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта ще усложните отношенията си заради действията на някой от семейството си. Сексуалните ви отношения не отговарят на очакванията ви. Чувствате се пренебрегнати и изоставени.

ТЕЛЕЦ

До обед не са изключени разправи с интимната половинка, които ще създадат напрежение в отношенията ви. Дарете романтични мигове на любимите си, за да изживеете незабравими сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта продължете разговорите у дома, но за да се справите с проблемите е добре да си наложите спокойствие. Не бързайте да се впускате в изневери и секс със случайни партньори,защото вярвате, че ще задоволите нараненото си его.

РАК

Чувствате, че сте отдалечили от себе си любимите си с поведение, което ги е наранило. Бъдете търпеливи и не настоявайте за сексуални удоволствия, ако им липсва желание.

ЛЪВ

В личният ви живот всичко ще е благополучно, мили дами. Денят позволява встъпване в брак. Сексуалните удоволствия ще да завършат с разочарование, ако сте решили да изневерите.

ДЕВА

Имате нужда от подкрепата и на близките си, които са ви подготвили романтична вечеря. Не реагирайте емоционално. Сексуалните удоволствия са желани и от двама ви. Не ги пропускайте! Ще се разтоварите от напрегнатия ден.

ВЕЗНИ

Вечерта се усамотете и се отдайте на приятни мигове с интимната половинка. Семейните жени да се подготвят за проблеми. Ако имате до себе си любими, които са ви доказали чувствата си, не пропускайте сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

В личните отношения се радвате на хармония. Внимавайте да не я съсипете. Интимните ви партньори са обсебени от чарът ви и са готови на всичко, за да ви доставят приятни сексуални мигове.

СТРЕЛЕЦ

Разправия, предизвикана неволно от вас, мили дами, може да навреди на отношенията с интимния ви партньор. Нямате желание да се отдадете на сексуални удоволствия, защото сте се усъмнили във верността му.

КОЗИРОГ

Очаквайте нови романтични запознанства, които могат да прераснат в интимни отношения. Сексуалното ви желание не ви позволява да сте импулсивни в леглото, за да не отблъснете интимния си партньор.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта ви радва фактът, че чувствата ви са споделени. Разчитайте на приятни интимни изживявания и сексуални удоволствия, ако сте мили с любимите си.

РИБИ

Постарайте се да прекарвате повече време с любимите си. Ще се заредите с енергия. Ако сте решили да изневерите и са ви разкрили сексуалните удоволствия няма да са ви приятни.

