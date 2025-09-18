На 18 септември е роден Кристиано Роналдо. Той започва своята кариера в едно малко градче на остров Мадейра и се превръща в един от най-успешните футболисти в историята.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Роналдо. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не допускайте намеса в личния ви живот на ваши роднини, които се стремят да ви докажат, че сте създали семейство с неподходящ партньор и сега е време да се разделите. Целта им е свързана с материалните облаги, които могат да измъкнат от вас. Сексуалните ви отношения страдат заради нараненото ви его.

ТЕЛЕЦ

Изясняването на вашите чувства ще ви помогне да не допуснете прибързана раздялата с любимите си или пък трайното им отдалечаване. От вашето решение зависят сексуалните ви отношения в бъдеще и дали ще се разделите окончателно с интимната си половинка.

БЛИЗНАЦИ

На несемейните жени им предстои среща, която може да се окаже с мечтания партньор. Въпреки това бракът, ако се стигне до там с днешното запознанство, ще е по-скоро по сметка. Ако сте семейни, вечерта ви съветвам да останете с близките си и да се отдадете на секс и романтика.

РАК

Вечерта отидете на ресторант. Ще се освободите от напрежението, а и ще зарадвате близките си с тази промяна след напрегнатия ден. След като се приберете или след романтичната вечеря, ако останете у дома, се отдайте на интимни разговори и на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Късметът не е изцяло на ваша страна, скъпи жени. В личният ви живот промените зависят само от вашите желания и активни действия. Не наранявайте близките си. И в този ден може да пренебрегнете сексуалните мигове само ако сте преуморени.

ДЕВА

Освободете се от песимистичните мисли, които ви преследват от сутринта. Не ги пренасяйте в дома си, за да не съсипете отношенията си с вашите близки. Ако не сте допуснали разправия заради нещо, казано от вас неволно, не пропускайте сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Вечерта сте уморени и напрегнати. Не бъдете иронични и заядливи с близките си. Не сте готови да се отдадете на сексуални удоволствия. Предпазвайте се от влошаване на здравословното състояние, травми и проблеми, породени от напрежението през деня.

СКОРПИОН

Постарайте се да не предизвиквате гнева на близките си, заради прояви на нервност, породена от ревност от ваша страна. Не си внушавайте, че вашия интимен партньор има нова връзка и ще ви лиши от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

В личните ви отношения ще настъпи криза. По-добре откажете вечерята с ваши колеги, но съхранете мира в семейството си. Ревността на партньора ви може да доведе до отказ да се отдадете на сексуални удоволствия, ако сте развалили отношенията си.

КОЗИРОГ

Разкажете на вашите близки как е минал деня ви. Няма да навредите на личните си отношения, ако споделите мнението си за разходите, които се очертават до края на месеца. Не се отказвайте от романтичните мигове и сексуални удоволствия, дори и ако се чувствате уморени.

ВОДОЛЕЙ

Ново запознанство или среща със стари познати, ще остави у вас спомена за разочарования и тъга и ще обтегне отношенията с интимния ви партньор. Очакванията ви може да не се оправдаят, а и да ви лишат за дълго от сексуални удоволствия.

РИБИ

Стабилизирайте постигнатото в личните отношения и съхранете брака си, дори и ако преживявате поредната криза. Не си струва да се развеждате. Не се колебайте да се съгласите на брак, ако не сте семейни и сте сигурни в чувствата си, а след това се отдайте на сексуални наслади.

