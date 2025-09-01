На 1 септември е родена Катерина Евро. Тя е една от най-обичаните български актриси и е майка на актьора и телевизионен водещ Александър Кадиев.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Катерина Евро. Ето тук вижте какво предстои на всички зодии на 1 септември.

ОВЕН

Време и да потърсите своята нова среда, в която ще се чувствате на мястото си и ще срещнете подходящия партньор. Семейните са склонни на изневери, които трудно ще бъдат оправдани и наказанието ще е лишаване от секс.

ТЕЛЕЦ

Компромисите от ваша страна са гаранция за успех както в семейството, така и на работното място. Близките ви са се успокоили от вашата сговорчивост. Сексуалните ви отношения най-сетне се нормализират.

БЛИЗНАЦИ

Не се опитвайте да изяснявате личните си отношения. Не мислете за изневяра, за да мъстите със секс със случайни партньори. Последствията са негативни преди всичко за вас.

РАК

Заслепени от чувствата си не сте подозирали че любимите ви имат свой живот, въпреки, че не искате да го приемете. От вас зависи да не се предавате във властта на ревността и емоцията. Дали ще приемете изневярата и ще простите зависи от вас.

ЛЪВ

Не са изключени грешки и в личните отношения, които ще ви донесат любовни разочарования, ако го позволите, а след това и да страдате причината е във вас. Сексуалните ви отношения в този ден са незадоволителни и ви изнервят.

ДЕВА

Романтично запознанство няма да ви донесат очакваното щастие, ако сте необвързани и търсите половинката си. Сексът с непознати партньори ще ви създаде проблеми, ако сте семейни или сериозно обвързани.

ВЕЗНИ

Когато се приберете у дома, ако сте на работа, изяснете отношенията с интимния си партньор и се подчинете на правилата, които ви налага. Струва си поне веднъж да се окажете във властта на чувствата, за да не се лишите от сексуални наслади.

СКОРПИОН

Личните ви отношения са проблемни. Избягвайте запознанствата и флиртовете. Прекарайте вечерта в тесен семеен кръг. Не сте сигурни как ще ви посрещне интимната ви половинка и дали ще имате късмета да изживеете мечтаните сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете отговорни към семейните си задължения, мили жени, колкото и да сте уморени след края на работния ден. Оставете се във властта на чувствата, пригответе романтична вечеря и ще изживеете незабравими сексуални мигове.

КОЗИРОГ

Инатът ви може да съсипе отношенията ви с интимния партньор. Изневерили сте преди време. Днес ще бъдете разкрити заради интриганти, чакали удобния момент. Забравете за интимните мигове и сексуалните удоволствия!

ВОДОЛЕЙ

В личните ви отношения липсва взаимното разбирателство, но преценете дали не носите и вие вина, скъпи дами. Ако нямате желание да продължите отношенията си, сложете край и търсете новото си щастие. Не сте доволни от интимния си живот и сексът не ви доставя удоволствие.

РИБИ

Поискали сте среща с ваш интимен партньор преди години, но той сега обърква живота ви. Отказът му да приключите отношенията си и заканата му да ви разведе са причина да сте гневни на целия свят.

Катето Евро, Сашо Кадиев и Ивелина Чоева вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK