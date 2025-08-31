От 1 септември, Симеоновден, започва народната календарна година. Тогава се прибира реколтата и се засяват бъдещите култури. Затова и първият ден от тази нова трудова година има тайнствен и магически смисъл. По това, което се случва днес, може да се предскаже каква ще бъде следващата година.

Ето какви са традициите и обичаите за този ден:

За трапезата

На този ден трябва да се омеси пита. Тя се разчупва в дома, като първият залък се оставя пред вратата. Този залък е за невидимия дух, който е покровител на къщата. Според традицията е добре днес да се употреби нов съд.

На трапезата трябва да присъства и птиче месо. Обикновено това е кокошка.

Не бива да се изнася нищо от вкъщи – не се черпи с храна, не се дават пари на заем. Също така не се перат и не се простират бели дрехи, за да не бъдат житните зърна празни.

Гадаене за времето

Септември е месецът от годината, в който се появява "р" в името. Според народното поверие това значи, че започва да става студено.

На Симеоновден може да се предскаже какво ще бъде времето през годината. За целта се слага сол в дванадесет люспи от лук. Всяка люспа отговаря на един месец от годината. През нощта зеленчуковите люспи се оставят на открито, за да пренощуват под звездите. По състоянието на солта на следващия ден се гадае за времето. Ако солта в някоя люспа се е разтопила, значи този месец ще е дъждовен.

Свети Симеон Стълпник

Симеон Стълпник е роден през 357 г., в пограничния район между Сирия и Каликия в Мала Азия. Родителите му били силно вярващи християни. До 18-ата си години Симеон бил овчар, а след това станал монах. За да бъде близо до Бога, вдигнал стълб, висок над 40 лакти и на него прекарал в пост и молитва много време. Оттам идва и прозвището му Стълпник. От високия стълб Симеон Стълпник лекувал неизлечими болести, помагал в беда, учел изпадналите в неволя какво да сторят. Признали го за светец приживе, още докато бил на този стълб.

Имен ден

На Симеоновден празнуват всички, носещи името Симеон и производни. Имената Мона, Марта, Сима, Симона също трябва да почерпят на 1 септември.

Всички изброени могат да празнуват и на 3 февруари - Зимен Симеоновден. Марта може да празнува и на 1 март.

Симона Загорова в предването "Кой да знае" - вижте в следващото видео.

