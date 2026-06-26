Шест години раздяла и един живот, изграден наново. Дългите летни следобеди може да прекарате вкъщи, на хладно на дивана, докато гледате сериала "Плен" на VOYO.

ЗА КАКВО СЕ РАЗКАЗВА В СЕРИАЛА?

В африканските земи на Еритрея успешният бизнесмен Орхун се натъква на Хира - бедно момиче от Турция, която живее като заложница в ръцете на трафикантите, отнели живота на сестрата-близначка на Орхун - Нихан. Той погрешно стига до заключението, че именно Хира е отговорна за смъртта на сестра му и отвежда момичето със себе си в имението на семейството си Демирханлъ в Истанбул, превръщайки я в своя пленница. Нещата се усложняват още повече, когато майка му Афифе разкрива на сина си, че всъщност е лъгала него и сестрите му за смъртта на баща им в продължение на години.

За да отмъсти на майка си, Орхун взема решение да се ожени за „пленената“ Хира, но дали любовта ще се окаже по-силна от жаждата за мъст?

КОИ СА ХИРА И ОРХУН?

Главните роли в „Плен“ се изпълняват от Дженк Торун (Орхун) и Махасине Мерабет (Хира). Двамата актьори са сред най‑популярните имена в турската телевизия, а екранната им химия е една от причините сериалът да се превърне в хит.

Орхун Демирханлъ

Орхун е наследник на богатата и влиятелна фамилия Демирханлъ– мъж, израснал сред лукс, но лишен от истинска родителска топлина. Той е успешен бизнесмен, силен, дисциплиниран и воден от чувство за справедливост… което лесно се превръща в жажда за мъст.След като научава, че сестра му Нихан е убита в Еритрея, Орхун се заклева да открие виновните. Именно тогава съдбата го среща с Хира.

Хира

Хира е бедно турско момиче, което като дете губи родителите си в автомобилна катастрофа в Еритрея. В хаоса след инцидента тя попада в ръцете на трафиканти и години наред живее като пленница.Орхун я намира именно там — и погрешно решава, че тя е част от престъпната група, отговорна за смъртта на сестра му. Това поставя началото на тяхната драматична, болезнена и постепенно разцъфваща любов.

7 ЛЮБОПИТНИ ФАКТА, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА СЕРИАЛА

Сериалът има три сезона , като финалният се излъчва по bTV, bTV Story.

, като финалният се излъчва по bTV, bTV Story. Епизодите са достъпни и 7 дни предварително във VOYO .

. Историята става още по‑драматична в сезон 3 - Орхун е несправедливо обвинен и осъден на доживотен затвор , а Хира – манипулирана и прогонена от Афифе – започва нов живот и дори се омъжва повторно. Години по‑късно истината за Орхун излиза наяве и той тръгва да я търси.

, а Хира – манипулирана и прогонена от Афифе – започва нов живот и дори се омъжва повторно. Години по‑късно истината за Орхун излиза наяве и той тръгва да я търси. Любовта между Орхун и Хира е определяна като „една от най‑вълнуващите в турския ефир“.

Въпреки възрастовата разлика от 25 години между актьорите, те успяват да пресъздадат една от най‑емоционалните и силни любовни истории в турската телевизия.

те успяват да пресъздадат една от най‑емоционалните и силни любовни истории в турската телевизия. Сериалът е популярен и заради силните женски персонажи . Освен Хира, важни роли имат Нихан, Нуршах, Афифе и Перихан – всяка от тях носи различен тип емоционална тежест и драматични обрати.

. Освен Хира, важни роли имат Нихан, Нуршах, Афифе и Перихан – всяка от тях носи различен тип емоционална тежест и драматични обрати. „Плен“ е сред най‑гледаните заглавия във VOYO . VOYO предлага всички сезони, включително епизоди, достъпни преди ефир , което прави платформата основно място за феновете на сериала.

. VOYO предлага всички сезони, включително епизоди, достъпни , което прави платформата основно място за феновете на сериала. Сериалът комбинира теми за отмъщение, любов и семейни тайни . „Плен“ е „покоряващ разказ за невъзможна любов, породена от жаждата за отмъщение“, изпълнен с обрати, тайни и драматични конфликти.

. „Плен“ е „покоряващ разказ за невъзможна любов, породена от жаждата за отмъщение“, изпълнен с обрати, тайни и драматични конфликти. Актьорският състав включва популярни турски имена. Освен Дженк Торун и Махасине Мерабет, в сериала участват Али Яъз Дурмуш, Ямур Челик.

СЪБИРАТ ЛИ СЕ НАКРАЯ ХИРА И ОРХУН?

След години раздели, манипулации, лъжи, затвор, изгубени спомени и нови бракове, съдбата има предизвикателство за Хира и Орхун. Истината за Орхун излиза наяве, а Хира разбира, че той никога не е бил виновен и никога не е спирал да я обича.

Във финалните епизоди двамата най‑после получават своя шанс за щастие, след като преминават през несправедлива присъда, изгубени години и нови семейства. Но какво ще се случи накрая и побеждава ли любовта?

„Плен“ не е просто история за любов. Това е история за изкупление, втора възможност, разрушени и възстановени съдби и силата да простиш.

КЪДЕ ДА ГЛЕДАТЕ „ПЛЕН“?

По телевизия - bTV Story и bTV

Онлайн - VOYO – всички сезони + епизоди 7 дни преди ефир