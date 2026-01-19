Междусрочната ваканцияза учениците е определена със заповед на министъра на образованието и важи за всички ученици от училищата на територията на страната.
Кога е междусрочната ваканция на учениците?
Ваканцията между първи и втори срок за учениците през 2026 г. е от 31.01.2026 г. до 02.02.2026 г. включително.
До 30 януари се оформят оценките на учениците за първия учебен срок. До тази дата 95% имат необходимия брой оценки, за да може да бъде поставена финалната, срочна оценка.
Удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари, предлага синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Така със съботите и неделите ваканцията ще стане общо 9 дни и това, според синдиката, ще ограничи контакта между ученици и учители и ще ограничи намали разпространението на грипа. Причината за искането е повишеното ниво на заболели от грип. Според синдикатите обаче не е разумно да се въвежда дистанционно обучение при болни до 50% от учителите и учениците.
Кога започва и завършва вторият срок за учениците?
Началото на втория учебен срок е 03.02.2026 г. Важи за ученици от 1. до 12. клас.
Краят на втория срок е различен за учениците от различни класове.
15.05.2026 г. ХІІ клас
29.05.2026 г. І – III клас
12.06.2026 г. IV – VІ клас
30.06.2026 г. V – VІ клас (за паралелки в спортни училища)
30.06.2026 г. VII – ХІ клас (в периода 01.07.2026 г. – 31.08.2026 г. + 2 седмици за производствена практика за учениците в паралелки с професионална подготовка в Х и XI клас и + 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение в XI клас).
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER