На 7 февруари почитаме паметта на преподобните Партений Лампсакски и Лука Стирит.

Преподобният Партений живял през III-IV век. Роден е в област Витиния, Мала Азия. Баща му бил дякон и научил сина си на истините на вярата. Партений бил възпитан в добродетелност и преди всичко в любов към хората.

Работел като рибар в Аполонийското езеро (днес езеро Улуабат, западно от турския град Бурса) и парите, събрани от продажбата на рибата, раздавал на бедните хора от състрадание към тях. А когато му благодарели, той казвал: "Защо ми благодарите? Та ние сме братя! Какво по-естествено от това брат да помага на брата?".

Заради добродетелния му живот местният епископ се погрижил за образованието на Партений и после го ръкоположил за свещеник. След време усърдният и предан на делото си Партений бил избран за епископ на град Лампсак, на малоазийския бряг на протока Дарданели.

Снимка: iStock

На новия и висок пост той продължил да работи всеотдайно за паството си, помагал с духовни съвети и молитви, но също се стараел по всякакъв начин да подкрепя нуждаещите се. Затова Бог му дал благодатни сили да върши чудеса, да изгонва бесове от хората и да лекува всякакви болести. И днес много вярващи с молитва се обръщат към светеца за помощ. Упокоил се в мир в 318 г., пише още БТА.

Преподобният Лука е роден в 896 г. на остров Егина, но израсъл в област Фокида, северно от Коринтския залив, където семейството пасяло животни. Докато се грижел за животните, малкият Лука постоянно изучавал свещените книги и се образовал във вярата.

Имал състрадателно сърце и помагал на всички. Когато родителите му починали, той решил да се посвети в служба на Бог и станал монах в близката планина Стири (оттам и прозвището му Стирит). Подвизавал се усърдно в молитва и пост. Край него се събрали и други монаси, а после заедно построили манастир, който и сега носи неговото име. Упокоил се на 7 февруари 953 г.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER