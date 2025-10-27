На 28 октомври, православна България чества Св. мчца Параскева. Св. мчци Терентий, Неонила и чедата им. Преп. Стефан Саваит. Св. Димитрий, митр. Ростовски. Преп. Теофана (царица Теодора Българска).

На 21.05.2022 година в румънската столица Букурещ българската царица Теодора Търновска беше канонизирана за светица от Румънската и Българската православни църкви с името св. Теофана Басараб. Почитането на светицата е на 28 октомври.

Теофана е монашеското име на българската царица Теодора, първата съпруга на цар Йоан Александър, за която той се жени още докато е деспот в Ловеч през 1323 г. Тя е била дъщеря на влашкия воевода Иванко Първи Басараб, а рожденото й име е било Брайда.

Когато Йоан Александър става български цар през 1331 г., Теодора се премества в столицата Търново и управлява заедно с него близо петнадесет години. Там продължава да насърчава и подкрепя развитието на книжнината – сред забележителните ръкописи от този период е българският превод на византийската Хроника на Константин Манасий, сега съхранявана във Ватиканския музей и много други.

Снимка: БГНЕС

Всеотдайните грижи на Светата благоверна Теодора за книжовното и културното развитие на Търновското царство, нейното активно ктиторство в полза на храмовете и манастирите из диоцеза на Търновската патриаршия, включително и в полза на Басарбовския скален манастир, заедно с всичко онова, с което тя е допринесла за мисията на Светата Църква допринася за още по-силното утвърждаване на християнството в България.

В Похвала на цар Йоан Александър, съдържаща се в Софийския псалтир (Софийски песнивец, 1337 г.), Теодора е определена като „благочестива жена“.

От брака си с българския цар Теодора има четири деца – Михаил– Асен, Йоан–Срацимир, Йоан–Асен Четвърти и Василиса. Царицата става ктитор на много църкви и манастири, сред които е и Басарбовският скален манастир край Русе.

Имен ден празнуват Лъчезар, Параскев, Лъчезара, Параскева.

